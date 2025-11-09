Prvi međunarodni voz iz Ploča prema Sarajevu označio početak nove linije

Prvi međunarodni voz na novoj relaciji Sarajevo–Ploče–Sarajevo krenuo je u nedjelju iz stanice Ploče u 15:40 sati, čime je i zvanično uspostavljena nova linija koju su zajednički pokrenule Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBiH) i Hrvatske željeznice – Putnički prevoz (HŽPP).

Nova linija uvedena je kao produžetak dosadašnje relacije Sarajevo–Čapljina–Sarajevo, a voz će saobraćati vikendom – petkom, subotom i nedjeljom.

Povezivanje dvije zemlje

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo izrazio je zadovoljstvo uspostavljanjem linije i naglasio značaj prekogranične saradnje.

„Pokušat ćemo biti podrška u svemu tome. Ova prekogranična saradnja je u interesu obje strane granice“, rekao je Pezo.

Gradonačelnik Ploča Ivan Marević istakao je da nova linija nudi praktičnost, ali i poseban doživljaj putovanja.

„Ova linija ne samo da pruža prednost u odnosu na automobil, već ima i romantičnu komponentu. Sigurno ću koristiti voz sa svojom porodicom“, kazao je Marević.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan dodao je da će nova linija poboljšati povezanost građana i imati pozitivan turistički efekat.

„Građani doline Neretve i Metkovića sada mogu brže i jeftinije posjetiti Mostar i Sarajevo, dok stanovnici Mostara i Sarajeva mogu otkriti ljepote našeg kraja, uključujući Maraton lađa i muzeje“, rekao je Milan.

Voz postaje cjelogodišnja linija

Generalni direktor Željeznica Federacije BiH Mirza Hadžibegić naglasio je da je linija od sezonske postala cjelogodišnja.

„Zahvaljujem svim inicijatorima i učesnicima u projektu. Stojimo kao podrška građanima i radujemo se budućim međunarodnim linijama. Planiramo uskoro pokrenuti i nove relacije prema Zagrebu i dalje“, izjavio je Hadžibegić.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prevoza Željko Ukić kazao je da se linija ponovo uspostavlja nakon gotovo 12 godina.

„Zahvaljujem gradonačelnicima Ploča i Metkovića te kolegama iz Željeznica FBiH što smo zajednički uspjeli realizovati ovu liniju. Posebno je prilagođena studentima iz Dubrovačko-neretvanske županije koji studiraju na Univerzitetu u Mostaru“, rekao je Ukić.

Dodao je da se, zahvaljujući mjerama Vlade Republike Hrvatske, djeca, studenti, penzioneri i osobe starije od 60 godina mogu besplatno voziti na hrvatskom dijelu pruge, dok se na teritoriji BiH plaća dio cijene karte.

Red vožnje i prodaja karata

Voz će od 14. novembra 2025. do 25. juna 2026. godine saobraćati vikendom, a od 26. juna do 31. augusta 2026. godine biće u funkciji kao sezonski voz.

Prema redu vožnje:

Petkom voz iz Sarajeva polazi u 16:46, a u Ploče stiže u 20:14 sati.

Iz Ploča za Sarajevo polazi subotom u 5:05 (dolazak u 8:35) i nedjeljom u 15:40 (dolazak u 19:07).

Dodatni voz iz Sarajeva za Ploče polazi nedjeljom ujutro u 7:15, s dolaskom u 10:36 sati.

Produženjem linije do Ploča putnicima je omogućen lakši i povoljniji pristup Jadranskoj obali, čime se jača saobraćajna povezanost Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Karte se mogu kupiti na prodajnim mjestima u Sarajevu, Hadžićima, Konjicu, Mostaru i Čapljini, ali još uvijek ne i putem interneta. Kupovina mora biti obavljena najkasnije dan prije putovanja do 12 sati, uz obavezno ostavljanje ličnih podataka (ime, prezime, godina rođenja i broj putne isprave).

Iz Željeznica FBiH pojašnjavaju da je ova procedura uvedena radi efikasnije carinske kontrole i smanjenja zadržavanja na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Putnici koji putovanje započinju u Pločama mogu kupiti kartu na dan polaska kod konduktera, a plaćanje je moguće u konvertibilnim markama ili eurima.