Luksuzni voz kroz BiH: Putovanje košta najmanje 23.600 eura

Luksuzni voz kroz BiH ponovo će saobraćati 2027. godine, a putnici koji žele doživjeti dvanaestodnevno putovanje od Venecije do Istanbula morat će izdvojiti najmanje 23.600 eura po osobi.

Riječ je o vozu Golden Eagle Danube Express, čija ruta „Balkan Explorer“ uključuje i posjete Sarajevu i Mostaru.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnoj stranici organizatora Golden Eagle Luxury Trains, za 2027. godinu planirana su tri polaska, od 7. do 18. maja, od 10. do 21. septembra i od 19. do 30. oktobra.

Putovanje obuhvata više evropskih zemalja, a ruta vodi kroz Veneciju, Trst, Postojnu, Pulu, Rijeku, Sarajevo, Mostar, Beograd, Sofiju i Plovdiv, sve do Istanbula.

Sarajevo i Mostar među glavnim stanicama luksuznog putovanja

Luksuzni voz kroz BiH putnicima će omogućiti upoznavanje kulturnih i historijskih znamenitosti dva bosanskohercegovačka grada.

Petog dana putovanja predviđen je obilazak Sarajeva, gdje će gosti upoznati historijsku jezgru grada, osmansko i austrougarsko naslijeđe te imati mogućnost izbora između posjete Trebeviću i Tunelu spasa.

Narednog dana na programu je Mostar, s obilaskom Starog mosta, stare gradske jezgre i tradicionalne arhitekture. Planirana je i posjeta Počitelju, poznatom po očuvanoj historijskoj cjelini.

Ostatak putovanja uključuje obilazak Postojnske jame, antičkog amfiteatra u Puli, znamenitosti Beograda, Sofije i Plovdiva, dok je završnica predviđena u Istanbulu, gdje će putnici posjetiti i Plavu džamiju.

Koliko košta putovanje luksuznim vozom kroz BiH?

Cijene ovog turističkog aranžmana znatno su više od uobičajenih željezničkih putovanja.

Za smještaj u dvokrevetnoj kabini kategorije Deluxe potrebno je izdvojiti 23.600 eura po osobi, dok putovanje za jednu osobu u istoj kategoriji košta 35.400 eura.

U luksuznijoj kategoriji Superior Deluxe cijena iznosi 30.700 eura po osobi u dvokrevetnoj kabini, a za samostalnog putnika čak 51.200 eura.

U aranžman su uključeni smještaj u luksuznim kabinama, hotelska noćenja, obroci, alkoholna i bezalkoholna pića, organizovani izleti, stručni vodiči i usluge osoblja. Putnicima je na raspolaganju i ljekar tokom putovanja.

Organizator je već objavio i cijene za 2028. godinu, kada najpovoljniji aranžman iznosi 24.800 eura po osobi, dok najskuplja opcija za samostalnog putnika dostiže 53.800 eura.