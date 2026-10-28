Utvrđena osnovica za obračun plata u institucijama BiH za 2027. godinu

Osnovica za obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u 2027. godini iznosit će 785,50 KM, odlučilo je danas Vijeće ministara BiH na 120. sjednici.

Istovremeno je utvrđeno da će regres za godišnji odmor zaposlenih u državnim institucijama iznositi 785,50 KM.

Odluke su donesene na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prema zakonskim odredbama, osnovica za obračun plata ne može biti niža od 50 posto prosječne mjesečne neto plate u BiH za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj se osnovica primjenjuje.

Osnovica za obračun plata usklađena s prosječnim primanjima

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine iznosila je 1.570 KM, dok je godinu ranije bila 1.381 KM. To predstavlja povećanje od 13,7 posto.

Na osnovu tih podataka utvrđena je osnovica za obračun plata za narednu godinu, koja će se primjenjivati od 1. januara do 31. decembra 2027. godine.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH donijelo je i odluku o visini regresa za godišnji odmor. Prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u institucijama BiH, regres se isplaćuje u visini osnovice za obračun plate utvrđene za tekuću fiskalnu godinu.

Obje odluke stupaju na snagu danom donošenja, a bit će objavljene u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.