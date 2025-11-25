Forto zagovara modernu željeznicu: Tuzla-Lukavac može postati najefikasnija ruta

Ali Huremović

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je da je čekanje najveći trošak u izgradnji moderne infrastrukture, ističući da željeznički saobraćaj može postati okosnica bržeg i sigurnijeg kretanja ljudi i roba širom zemlje. U video-obraćanju objavljenom na zvaničnoj Facebook stranici Naše stranke govorio je o ključnim pravcima na kojima bi brže ulaganje moglo donijeti vidljive rezultate.

Kako navodi, moderni električni vozovi mogu povezati Zenicu, Žepče, Visoko i Maglaj, čime bi se svakodnevni putnički tokovi rasteretili i učinili sigurnijim. Posebno je istakao relaciju Tuzla-Lukavac, koja bi, uz voz brzine oko 80 kilometara na sat, postala jedna od najefikasnijih u zemlji. Električni vozovi, prema njegovim riječima, u ovom koridoru bi u značajnoj mjeri smanjili gužve koje se svakodnevno stvaraju na magistralnom putu.

Forto je naglasio i važnost koridora Doboj-Tuzla-Živinice-Zvornik, koji vidi kao buduću evropsku rutu. Elektrifikacija, veće brzine i stabilan putnički i teretni tok omogućili bi snažnije vezivanje Bosne i Hercegovine sa Srbijom i širim evropskim mrežama.

Poseban potencijal, kako navodi, ima i krak Brčko-Banovići, kroz koji se otvara prostor za jačanje industrije, ali i za razvoj putničkog prijevoza koji bi u istočnom dijelu zemlje mogao doživjeti snažniji zamah.

U poruci koju je zaključio riječima “Vrijeme je da se pokrenemo”, Forto podsjeća da razvoj željeznica nije samo infrastrukturno pitanje, nego i strateško ulaganje u ekonomiju, mobilnost i budućnost građana.

