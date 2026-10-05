Novi rezultati za Predsjedništvo BiH: Bećirović ispred Izetbegovića

Rezultati za Predsjedništvo BiH koje je Centralna izborna komisija BiH objavila danas u 19 sati pokazuju da Denis Bećirović zadržava prednost u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. Nakon što su primljeni podaci sa 3.082 biračka mjesta, odnosno 97 posto, Bećirović ima 212.161 glas.

Bakir Izetbegović osvojio je 189.089 glasova, pa razlika između dvojice kandidata trenutno iznosi 23.072 glasa. Prema podacima CIK-a, Bećirović ima 26,79 posto, a Izetbegović 23,88 posto glasova.

Semir Efendić je na 142.480 glasova, što predstavlja 17,99 posto, dok Fahrudin Radončić ima 11.951 glas ili 1,50 posto.

Rezultati za Predsjedništvo BiH nakon 97 posto biračkih mjesta

CIK BiH je do 19 sati primio rezultate sa 3.082 od ukupno 3.177 biračkih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neobrađeni su podaci sa još 95 biračkih mjesta, odnosno tri posto.

Do sada su obrađena 824.292 glasačka listića, od kojih je 791.708 važećih. Kao prazni nevažeći evidentirano je 23.625 listića, dok je još 8.959 listića proglašeno nevažećim iz drugih razloga. Ukupno je, prema tim podacima, 32.584 nevažećih listića.

Rezultati za Predsjedništvo BiH u ovom presjeku zasnivaju se isključivo na redovnim glasačkim listićima. Glasovi pristigli poštom, glasovi u odsustvu, putem mobilnih timova i diplomatsko konzularnih predstavništava, kao i potvrđeni glasački listići, u ovom presjeku još nisu uključeni.