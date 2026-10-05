Filipović uputila poruku Bećiroviću i Cvijanović: Tražit ćemo ono što nam je zajedničko

Darijana Filipović, novoizabrana članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, nakon izborne pobjede zahvalila je biračima na podršci te uputila poruku Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, s kojima će činiti novi saziv Predsjedništva BiH.

Filipović je navela da izborni rezultat prihvata uz zahvalnost, ali i veliki osjećaj odgovornosti. Zahvalila je svima koji su tokom kampanje pratili njen rad, pružali podršku, postavljali pitanja, iznosili prijedloge, ali i kritike.

Istakla je da su susreti i razgovori tokom kampanje bili važan dio puta koji je doveo do izborne pobjede, posebno zahvalivši građanima koji su joj dali glas.

Darijana Filipović o radu Predsjedništva BiH

Posebno se obratila Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, kojima je čestitala na izboru. Poručila je da članovi Predsjedništva tokom naredne četiri godine ne moraju imati jednake stavove o svim pitanjima, ali da moraju pronaći zajedničke tačke i preuzeti odgovornost za državu.

„Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela i nestabilnosti“, poručila je Filipović.

Prema njenim riječima, novi saziv Predsjedništva BiH dobio je priliku pokazati da Bosna i Hercegovina može imati funkcionalne institucije, mir i evropsku budućnost, uz poštovanje ljudi koji se razlikuju, ali imaju jednaku vrijednost.

Darijana Filipović svoju je poruku nakon izbora završila zahvalom građanima i riječima da je ovo tek početak rada koji je pred njom.