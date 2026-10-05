Filipović uputila poruku Bećiroviću i Cvijanović: Tražit ćemo ono što nam je zajedničko

Nedžida Sprečaković
Filipović uputila poruku Bećiroviću i Cvijanović: Tražit ćemo ono što nam je zajedničko
Filipović uputila poruku Bećiroviću i Cvijanović: Tražit ćemo ono što nam je zajedničko

Darijana Filipović, novoizabrana članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, nakon izborne pobjede zahvalila je biračima na podršci te uputila poruku Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, s kojima će činiti novi saziv Predsjedništva BiH.

Filipović je navela da izborni rezultat prihvata uz zahvalnost, ali i veliki osjećaj odgovornosti. Zahvalila je svima koji su tokom kampanje pratili njen rad, pružali podršku, postavljali pitanja, iznosili prijedloge, ali i kritike.

Istakla je da su susreti i razgovori tokom kampanje bili važan dio puta koji je doveo do izborne pobjede, posebno zahvalivši građanima koji su joj dali glas.

Darijana Filipović o radu Predsjedništva BiH

Posebno se obratila Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović, kojima je čestitala na izboru. Poručila je da članovi Predsjedništva tokom naredne četiri godine ne moraju imati jednake stavove o svim pitanjima, ali da moraju pronaći zajedničke tačke i preuzeti odgovornost za državu.

„Predsjedništvo ne smije biti izvor novih podjela i nestabilnosti“, poručila je Filipović.

Prema njenim riječima, novi saziv Predsjedništva BiH dobio je priliku pokazati da Bosna i Hercegovina može imati funkcionalne institucije, mir i evropsku budućnost, uz poštovanje ljudi koji se razlikuju, ali imaju jednaku vrijednost.

Darijana Filipović svoju je poruku nakon izbora završila zahvalom građanima i riječima da je ovo tek početak rada koji je pred njom.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ambasadori o izborima u BiH: Nove tehnologije važan iskorak za demokratiju

Vijesti

Šta su poručili novoizabrani članovi Predsjedništva BiH?

Vijesti

Kako su na izborima prošli aktuelni ministri iz Vlade TK?

Vijesti

Ko od vijećnika iz Tuzle ide u Skupštinu TK i šta...

Vijesti

Ko su pobjednici, a ko gubitnici Općih izbora 2026. godine?

BiH

Plenković čestitao Filipović: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu

Vijesti

BH Fanaticosi u korteu krenuli prema Bilinom polju, Zenicom odjekuje pjesma

Vijesti

Evropski univerzitet Brčko dočekao novu generaciju brucoša

Vijesti

Hiljade prijava zbog veličanja ratnih zločinaca, Tužilaštvo BiH čeka izvještaje policije

Vijesti

Uneseni nalozi za isplatu, od oktobra veće invalidnine

Vijesti

Ambasadori o izborima u BiH: Nove tehnologije važan iskorak za demokratiju

Učitati više