SDA ubjedljivo vodi u Tuzlanskom kantonu, SDP drugi

Rezultati izbora za Skupštinu TK, koje je Centralna izborna komisija BiH objavila danas u 19 sati, pokazuju da je nakon obrađenih 623 od ukupno 638 biračkih mjesta SDA zadržala prvo mjesto sa 55.779 glasova, odnosno 36,20 posto.

Na drugom mjestu je SDP BiH sa 27.782 glasa ili 18,03 posto, dok je koalicija Željko Komšić, Za građansku državu, DF/GS osvojila 13.542 glasa, odnosno 8,78 posto.

Narod i pravda sa Strankom penzionera umirovljenika BiH trenutno ima 10.397 glasova ili 6,74 posto, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 8.626 glasova, što predstavlja 5,59 posto.

Rezultati izbora za Skupštinu TK nakon 623 biračka mjesta

Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed, Za prosperitet BiH zajedno, osvojila je 7.475 glasova ili 4,85 posto. Odmah iza je Naša stranka sa 7.417 glasova i udjelom od 4,81 posto.

SBB Fahrudin Radončić ima 6.256 glasova ili 4,06 posto, dok je koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa osvojila 5.639 glasova, odnosno 3,65 posto.

Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine imaju 3.885 glasova ili 2,52 posto, BOSS Mirnesa Ajanovića 3.041 glas ili 1,97 posto, a HDZ BiH 2.522 glasa, odnosno 1,63 posto.

Crvene linije osvojile su 520 glasova ili 0,33 posto, HDZ 1990 ima 354 glasa ili 0,22 posto, a Snaga naroda Rame Isaka 324 glasa, odnosno 0,21 posto. Republikanci BiH imaju 292 glasa ili 0,18 posto, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 130 glasova ili 0,08 posto, dok je SNSD osvojio 99 glasova, odnosno 0,06 posto.

Prema presjeku CIK-a, rezultati izbora za Skupštinu TK obuhvataju 97,64 posto biračkih mjesta, dok rezultati sa još 15 biračkih mjesta nisu primljeni.

Do sada su obrađena 168.463 glasačka listića. Važećih je 154.080, odnosno 91,46 posto, dok je 3.938 listića bilo prazno, a još 10.445 proglašeno je nevažećim po drugim osnovama. U ovom presjeku još nema glasova pristiglih poštom, putem mobilnih timova, iz diplomatsko konzularnih predstavništava niti potvrđenih glasačkih listića, zbog čega objavljeni podaci nisu konačni.