Vlada TK otvara prostor za širenje mreže letova sa Aerodroma Tuzla

Ali Huremović
Foto: ARHIVA

Vlada TK dala je saglasnost na Izmjene i dopune Plana poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2025. godinu. Plan je usklađen sa trenutnim rezultatima poslovanja i promjenama na avio-tržištu, a očekivana realizacija subvencija aviokompanijama i marketinških aktivnosti iznosi oko 689.000 KM.

Rebalansom su korigirane projekcije broja operacija i putnika, ali strateški najznačajnija novost je odluka Wizz Aira da od decembra ponovo bazira avion u Tuzli, što će već u tekućoj godini povećati obim saobraćaja, a u 2026. omogućiti snažno širenje mreže letova.

Aerodrom godinu završava s pozitivnim finansijskim rezultatom, uz nastavak važnih infrastrukturnih ulaganja – modernizacije putničkog terminala, parking prostora i navigacione opreme.

Također, Vlada je dopunila Program subvencija za aviosaobraćaj, čime se otvara mogućnost uvođenja novih linija prema državama koje ranije nisu bile obuhvaćene programom. Na osnovu te dopune, odobreno je pokretanje linije Tuzla – Bratislava kao zamjene za liniju Tuzla – Beč.

