Sirup od borovih iglica tradicionalni je domaći pripravak koji se posebno koristi tokom zimskih mjeseci. Za njegovu pripremu potrebna su samo tri sastojka, ali i nešto strpljenja, jer prije upotrebe treba odstajati oko 40 dana.

Borove iglice sadrže vitamin C, karotenoide i eterična ulja, a u narodnoj medicini koriste se za ublažavanje kašlja i tegoba s disajnim putevima.

Iako se ovaj pripravak često naziva borovim medom, postoji razlika. Kada se priprema sa šećerom, riječ je o sirupu, dok se medna mješavina dobija kombinovanjem borovih iglica i pčelinjeg meda.

Kako napraviti sirup od borovih iglica?

Potrebni sastojci:

Jedan kilogram mladih borovih iglica

Jedan kilogram šećera ili meda

Jedan limun

Mlade borove izbojke najbolje je brati u proljeće, na područjima udaljenim od saobraćajnica i drugih izvora zagađenja. Koristite isključivo iglice pouzdano prepoznate jestive vrste bora, jer pojedine zimzelene biljke, poput tise, mogu biti otrovne.

Iglice dobro operite i ostavite da se potpuno osuše. Na dno čiste i suhe staklenke stavite tanak sloj šećera ili meda, a zatim sloj borovih iglica.

Postupak ponavljajte dok ne napunite staklenku, a između nekoliko slojeva možete dodati kriške limuna.

Prema tradicionalnom receptu, zatvorena staklenka ostavlja se na osunčanom mjestu oko 40 dana. Nakon toga sirup se procijedi, prespe u manje staklenke i čuva u frižideru.

Ko treba biti oprezan s upotrebom?

Sirup od borovih iglica tradicionalno se koristi tokom sezone prehlade, ali nema dovoljno pouzdanih kliničkih dokaza da sprečava gripu ili liječi bolesti disajnih puteva.

Osobe s dijabetesom trebaju voditi računa o visokom sadržaju šećera, dok se trudnicama i dojiljama preporučuje savjetovanje s ljekarom prije korištenja ovakvih pripravaka.

Sirup koji sadrži med ne smije se davati djeci mlađoj od godinu dana zbog rizika od dojenačkog botulizma.