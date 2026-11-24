Sirup od borovih iglica tradicionalni je domaći pripravak koji se posebno koristi tokom zimskih mjeseci. Za njegovu pripremu potrebna su samo tri sastojka, ali i nešto strpljenja, jer prije upotrebe treba odstajati oko 40 dana.
Borove iglice sadrže vitamin C, karotenoide i eterična ulja, a u narodnoj medicini koriste se za ublažavanje kašlja i tegoba s disajnim putevima.
Iako se ovaj pripravak često naziva borovim medom, postoji razlika. Kada se priprema sa šećerom, riječ je o sirupu, dok se medna mješavina dobija kombinovanjem borovih iglica i pčelinjeg meda.
Kako napraviti sirup od borovih iglica?
Potrebni sastojci:
Jedan kilogram mladih borovih iglica
Jedan kilogram šećera ili meda
Jedan limun
Mlade borove izbojke najbolje je brati u proljeće, na područjima udaljenim od saobraćajnica i drugih izvora zagađenja. Koristite isključivo iglice pouzdano prepoznate jestive vrste bora, jer pojedine zimzelene biljke, poput tise, mogu biti otrovne.
Iglice dobro operite i ostavite da se potpuno osuše. Na dno čiste i suhe staklenke stavite tanak sloj šećera ili meda, a zatim sloj borovih iglica.
Postupak ponavljajte dok ne napunite staklenku, a između nekoliko slojeva možete dodati kriške limuna.
Prema tradicionalnom receptu, zatvorena staklenka ostavlja se na osunčanom mjestu oko 40 dana. Nakon toga sirup se procijedi, prespe u manje staklenke i čuva u frižideru.
Ko treba biti oprezan s upotrebom?
Sirup od borovih iglica tradicionalno se koristi tokom sezone prehlade, ali nema dovoljno pouzdanih kliničkih dokaza da sprečava gripu ili liječi bolesti disajnih puteva.
Osobe s dijabetesom trebaju voditi računa o visokom sadržaju šećera, dok se trudnicama i dojiljama preporučuje savjetovanje s ljekarom prije korištenja ovakvih pripravaka.
Sirup koji sadrži med ne smije se davati djeci mlađoj od godinu dana zbog rizika od dojenačkog botulizma.