Izborni dan u Tuzli: Nove tehnologije, kašnjenja i prve reakcije birača

Izborni dan u Tuzli protiče uz primjenu novih izbornih tehnologija, dok su u prvim satima glasanja zabilježena i kašnjenja na dijelu biračkih mjesta. Na području Tuzlanskog kantona otvoreno je oko 650 biračkih mjesta, a pravo glasa ima više od 430.000 registrovanih birača.

Prema informacijama Uprave policije, do 8:30 sati kašnjenja su evidentirana na 53 biračka mjesta. Najduže zabilježeno kašnjenje iznosilo je oko sat vremena, a glasanje će na tim lokacijama biti produženo za onoliko vremena koliko je kasnio početak izbornog procesa.

Ovogodišnji izbori specifični su i zbog primjene biometrijske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće na redovnim biračkim mjestima.

Izborni dan u Tuzli uz novi način identifikacije birača

Ekipa RTV Slon pratila je jutros glasanje na biračkom mjestu Mosnik, smještenom u Osnovnoj školi Kreka u Tuzli. Predsjednik biračkog odbora Fuad Rahmanović kazao je da je to biračko mjesto otvoreno u 7:04 sati.

Kako je pojasnio, do kratkog kašnjenja došlo je zbog toga što posmatrači nisu stigli na vrijeme, a bilo je potrebno da prisustvuju provjeri prazne glasačke kutije prije njenog zatvaranja.

U prvim satima glasanja odziv birača na ovom mjestu bio je slab. Od ukupno 576 registrovanih birača, do trenutka razgovora glasalo ih je dvadesetak.

Nove tehnologije koriste se već prilikom dolaska birača. Rahmanović pojašnjava da članovi biračkog odbora skeniranjem lične karte mogu provjeriti na kojem biračkom mjestu građanin ostvaruje svoje biračko pravo.

Ako je birač došao na pogrešnu lokaciju, sistem očitava podatak o odgovarajućem biračkom mjestu, nakon čega ga članovi biračkog odbora mogu uputiti gdje treba glasati.

Reakcije birača na nove tehnologije podijeljene

Prve reakcije građana na novi način glasanja nisu jednake. Dio birača smatra da je procedura jednostavnija nego ranije i da bi upotreba novih tehnologija mogla smanjiti prostor za nepravilnosti tokom izbornog procesa.

Jedan od građana nakon glasanja kazao je da je postupak sada mnogo jednostavniji, dok je drugi ocijenio da je ovaj način bolji od ranijeg ručnog brojanja glasova.

Bilo je i drugačijih iskustava. Jedna biračica navela je da joj je procedura komplikovana i da očekuje mogućnost većeg broja grešaka, dok je drugi građanin poručio da u njegovom slučaju nije bilo poteškoća i da je cijeli postupak bio jednostavan.

Izborni dan u Tuzli tako u prvim satima prolazi uz istovremeno privikavanje birača i članova biračkih odbora na novi sistem. Na biračkom mjestu u Osnovnoj školi Kreka, nakon kratkog jutarnjeg kašnjenja, glasanje je nastavljeno bez većih poteškoća, uz zasad nisku izlaznost.