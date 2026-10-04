Izlaznost u Tuzlanskom kantonu do 17 sati: Najveća u Banovićima, najmanja u Teočaku

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, do 17 sati na području Tuzlanskog kantona glasalo je ukupno 130.984 birača od 432.538 upisanih, što predstavlja izlaznost od približno 30,28 posto. Najveća izlaznost zabilježena je u Banovićima, dok je najmanji procenat birača izašao u Teočaku.

U Banovićima je do 17 sati glasalo 9.675 od 20.649 birača, odnosno 46,85 posto, što je uvjerljivo najveća izlaznost među gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.

U Doboj Istoku glasalo je 3.438 birača, odnosno 34,33 posto, dok je u Gračanici pravo glasa iskoristilo 13.617 birača ili 32,28 posto.

U Gradačcu je do 17 sati glasalo 11.755 birača, što predstavlja izlaznost od 32,02 posto. U Živinicama je glasalo 18.010 birača, odnosno 31,66 posto, dok je u Kladnju izlaznost iznosila 31,40 posto, uz 3.529 birača koji su izašli na birališta.

U Čeliću je glasalo 3.111 birača ili 30,37 posto. odziv_2026_17

Lukavac je do 17 sati imao izlaznost od 28,83 posto, odnosno glasao je 11.931 birač. U Tuzli je od ukupno 111.738 birača glasalo 31.658, što predstavlja 28,33 posto.

U Sapni je glasalo 2.773 birača ili 27,57 posto, u Kalesiji 9.257 birača ili 26,82 posto, dok je u Srebreniku glasalo 10.479 birača, odnosno 26,13 posto.

Najniža izlaznost u Tuzlanskom kantonu do 17 sati zabilježena je u Teočaku, gdje je glasao 1.751 birač od ukupno 6.808 upisanih, odnosno 25,72 posto.

Na nivou Bosne i Hercegovine do 17 sati glasalo je 1.097.589 birača, odnosno 32,20 posto, dok je izlaznost u Federaciji BiH iznosila 30,03 posto.