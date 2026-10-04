Nepravilnost na biračkom mjestu u Čeliću: Član odbora popunjavao listiće prije nego što ih je davao biračima

Na jednom biračkom mjestu u Čeliću zabilježena je nepravilnost nakon što je član biračkog odbora, zadužen za izdavanje glasačkih listića, popunjavao listiće prije nego što ih je predavao biračima.

Merisa Smajić Ahmetović iz Gradske izborne komisije Čelić potvrdila je za RTV Slon da je nepravilnost primijetio predsjednik biračkog mjesta.

„Predsjednik biračkog mjesta primijetio je da član biračkog odbora popunjava glasačke listiće prije nego što ih daje biračima. Uglavnom je to radio kada su dolazile starije osobe koje slabije vide. Takve listiće je potom dodjeljivao biračima“, kazala je Smajić Ahmetović.

Dodala je da je slučaj odmah prijavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

„CIK je upoznat sa slučajem i trenutno postupa prema propisanoj proceduri. U ovom trenutku ne možemo utvrditi od kada je takva praksa trajala“, navela je Smajić Ahmetović.

Član biračkog odbora je nakon utvrđene nepravilnosti udaljen sa biračkog mjesta, dok se čekaju dalje instrukcije Centralne izborne komisije BiH.