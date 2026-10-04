Zatvorena biračka mjesta u BiH, prvi preliminarni rezultati očekuju se oko 20 sati

Biračka mjesta na Općim izborima u Bosni i Hercegovini zatvorena su večeras u 19 sati, nakon cjelodnevnog glasanja koje je počelo jutros u 7 sati. Prvi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH očekuju se oko 20 sati.

Na biračkim mjestima na kojima je tokom dana bilo kašnjenja prilikom otvaranja, glasanje će biti produženo za onoliko vremena koliko je trajalo kašnjenje.

Nakon zatvaranja birališta slijedi procedura utvrđivanja rezultata i obrada izbornog materijala.

Pravo glasa na Općim izborima imalo je 3.408.517 birača.

Ovogodišnji izborni proces obilježila je i primjena novih izbornih tehnologija, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH prve preliminarne rezultate najavila je za večeras oko 20 sati.