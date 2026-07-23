Električni romobili u BiH i dalje bez jasnih pravila: Zakon nije dobio entitetsku većinu

Električni romobili u BiH sve su prisutniji na ulicama, ali pravila njihove upotrebe još nisu ujednačena niti dovoljno jasno uređena. Nakon nekoliko teških saobraćajnih nesreća, pred zastupnicima državnog parlamenta našao se prijedlog izmjena zakona kojim bi bili propisani uslovi za upravljanje romobilima, obavezna oprema, dozvoljene površine za vožnju i novčane kazne.

Zahtjev da se prijedlog razmatra po hitnom postupku nije dobio potrebnu entitetsku većinu, zbog čega će donošenje jedinstvenih pravila još čekati.