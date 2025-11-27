Pred Parlamentom BiH ključni zakon: Danas se odlučuje o državnoj imovini

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Prijedlog zakona o državnoj imovini, koji su predložili poslanici: Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predlagači u obrazloženju navode da je bilo nužno pristupiti pripremi zakona o državnoj imovini, kojim će se na cjelovit način i u skladu sa pravima i obavezama države BiH koje se tiču titulara sve državne imovine, urediti pitanje obuhvata državne imovine, prava države da svom imovinom raspolaže u skladu sa ovim zakonom, ali i da državnu imovinu stavi na korištenje, upravljanje i raspolaganje svim institucijama BiH, kao i svim drugim nivoima vlasti u BiH u mjeri u kojoj im je takva imovina potrebna za vršenje vlasti u skladu sa Ustavom, zakonom, statutom i drugim propisima u BiH.

Poslanici bi trebali razmatrati i set zakona iz područja intelektualnog vlasništva s oznakom ‘EI’, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, utvrdilo četiri prijedloga zakona, i to o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, o patentu te o žigu, s ciljem njihovog usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije.

Istovremeno su utvrđeni pojedinačni prijedlozi zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva te o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji su također dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje, s obzirom na to da prate utvrđene zakone za koje postoji obaveza usklađivanja s pravnom stečevinom EU.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o mjernim jedinicama u Bosni i Hercegovini, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona radi harmoniziranja sa zakonodavstvom EU u tom području uz tehničke korekcije Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Odredbama tog zakona, koji je predložio Institut za mjeriteljstvo BiH, uređuju se zakonske mjerne jedinice u BiH, njihovi nazivi i simboli, područja i način primjene i obaveza njihove upotrebe u BiH, te vrši usklađivanje s pravnom stečevinom EU, a sve s ciljem bolje zaštite potrošača i slobodnog tržišta.

Poslanici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), čiji je predlagač: Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU-a u ovom području.

Cilj predloženog zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u BiH, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, čiji je predlagač poslanik Jasmin Emrić.

Emrić navodi da se predloženim zakonom vrši izmjena i dopuna Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu radi osiguranja kontinuiteta rukovođenja tom agencijom.

Prije održavanja redovne sjednice Predstavničkog doma, planirano je održavanje posebne zajedničke sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH o temi: “Poslanici/delegati pitaju – Vijeće ministara BiH odgovara”, na kojoj će članovi Vijeća ministara BiH odgovarati odmah, usmeno na pitanje poslanika i delegata.