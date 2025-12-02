Zamjenih Schmidta Crishock na sastanku sa čelnicima stranaka u PD PSBiH

Šefovi klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati sastanak sa zamjenikom visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, Louisom Crishockom. Na njegov poziv, predsjedavajući klubova na državnom nivou okupit će se u okviru zasjedanja Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Poziv su dobili svi šefovi klubova u Predstavničkom domu PSBiH, a prema dosadašnjim najavama, prisustvovat će samo predstavnici stranaka iz Federacije BiH.

– Drago mi je što će doći do tog sastanka ne samo u formalnom smislu zbog obilježavanja tri decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego da se posebno ukaže na rizike pred kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Treba ukazati na destabilizaciju procesa i pokušati iznaći rješenja na trenutnoj raskrsnici na kojoj se nalazi BiH. Dobro je da sastanak bude održan zbog mogućnosti opstrukcija u vezi pregovaračkog okvira, što znači ulazak BiH u Evropsku uniju i to bespovratno – izjavio je za Fenu Nihad Omerović, šef Kluba Naroda i pravde (NiP) u Predstavničkom domu državnog parlamenta.

Zamjenik visokog predstavnika nije precizirao teme sastanka, ali Šerif Špago, šef Kluba Stranke demokratske akcije (SDA) u PSBiH, smatra da će se razgovarati o aktuelnim političkim pitanjima.

– Mslim da će se govoriti o statusu državne imovine, šta uraditi kako bi se poboljšala ekonomska i društvena situacija u zemlji pred Opće izbore 2026. godine. Također smatra da će se razgovarati i o popunjavanju Ustavnog suda BiH, kao i obavezi provođenja sudskih presuda – kazao je Špago.

Saša Magazinović, šef Kluba Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, također je potvrdio da je dobio poziv za sastanak koji je uime visokog predstavnika poslao njegov zamjenik Louis Crishock te da će se odazvati.

– Iskoristit ću priliku da s visokim predstavnikom i prisutnim političkim direktorima i drugim predstavnicima država članica PIC-a razmijenim mišljenje o većem broju aktuelnih tema – izjavio je Magazinović.

Učešće na sastanku potvrdio je i šef Kluba Demokratske fronte (DF) Milan Dunović, kao i Jasmin Emrić, šef Mješovitog kluba.

Sastanku neće prisustvovati šefovi klubova vladajućih političkih stranaka iz entiteta Republika Srpska.

Opozicija iz Republike Srpske odazvat će se pozivu zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Louisa Crishocka te će danas prisustvovati sastanku u Sarajevu, za Fenu je to potvrdio zamjenik Kluba poslanika SDS – PDP – Za pravdu i red Nenad Grković.

– Odlazak na sastanak je dogovoren unutar Kluba i ja ću predstavljati opoziciju. Šef poslaničkog kluba je dobila poziv, ali ne može da ide zbog opravdanog odsustva iz zemlje – dodao je Grković.

Ranije je RTRS izvjestio da su šefovi klubova koji pripadaju vlasti u RS odbili odlazak na sastanak.

Sastanak je zakazan u 17, a planirano je da traje do 19 sati u Parlamentarnoj skupštini BiH. Svaki od šefova Klubova stranaka imat će priliku obratiti se.