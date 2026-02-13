Sjednica Predstavničkog doma PS BiH danas o zakonima i izvještajima

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održava se danas u Velikoj sali sa početkom u 13 sati, a pred poslanicima je obiman dnevni red koji obuhvata zakonske prijedloge, izvještaje državnih institucija i više tačaka koje se odnose na rad nezavisnih tijela.

Na početku zasjedanja predviđeno je usvajanje zapisnika sa prethodne, 35. sjednice, kao i izjašnjavanje o dostavljenim odgovorima na poslanička pitanja. Nakon toga slijedi razmatranje više zakonskih prijedloga po hitnom i skraćenom postupku.

Među važnijim tačkama je prijedlog izmjena Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, koji dolazi iz Zajedničke komisije za administrativne poslove. Poslanici će raspravljati i o nekoliko prijedloga izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koje su u proceduru uputile različite grupe zastupnika. Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH donosi i drugo čitanje prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Na dnevnom redu su i izmjene zakona koje se tiču Državne agencije za istrage i zaštitu, kao i policijskih službenika BiH, te izmjene Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine u prvom čitanju.

Značajan dio materijala odnosi se na izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH, uključujući reviziju učinka o primjeni etičkog kodeksa i praćenje preporuka u vezi sa unutrašnjom organizacijom institucija i utvrđivanjem carinske vrijednosti korištenih motornih vozila. Pred poslanicima su i godišnji izvještaji o radu komisija, odbora i nezavisnih tijela, uključujući antikorupcijske strukture i policijski nadzor.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH obuhvata i razmatranje reformske agende koju je dostavilo Vijeće ministara BiH, kao i prijedlog odluke o Vijeću osoba s invaliditetom BiH. Na kraju dnevnog reda je tačka koja se odnosi na razrješenje članice Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.