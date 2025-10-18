Ana Trišić Babić izglasana za v.d. predsjednicu RS, Skupština poništila sve neustavne zakone

RTV SLON

Narodna skupština Republike Srpske  izglasala je da Ana Trišić Babić, dosadašnja savjetnica Milorada Dodika, preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednice Republike Srpske. Na toj poziciji naslijedila je Dodika, kojem je mandat oduzet polovinom avgusta nakon što je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i dobio zabranu obavljanja javnih funkcija u periodu od šest godina.

Mandat Ane Trišić Babić trajaće do 23. novembra, kada su zakazani prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.

Na istoj sjednici Narodna skupština RS usvojila je i Zakon o prestanku važenja više zakona koji su prethodno proglašeni neustavnim od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Time su zvanično poništeni Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS.

Usvajanjem ovog akta entitetske vlasti napravile su zaokret u odnosu na dosadašnju praksu osporavanja odluka Ustavnog suda BiH, što se tumači kao pokušaj političke stabilizacije nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku.

