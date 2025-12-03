Velike reformske odluke u Parlamentu BiH: Fokus na imovinu i energiju

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine priprema se za razmatranje Prijedloga zakona o državnoj imovini, koji su predložili poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvis Hodžić. Nakon što nije prihvaćen zahtjev da se ovaj zakon razmatra po hitnoj ili skraćenoj proceduri, upućen je u redovni proces, što znači da će se najprije voditi rasprava o njegovim osnovnim principima.

U obrazloženju predlagača naglašena je potreba da Bosna i Hercegovina konačno dobije cjelovit i jasno definisan zakon o državnoj imovini. Time bi se precizno uredilo šta čini državnu imovinu, ko je njen titular, te na koji način institucije na svim nivoima mogu koristiti ili upravljati imovinom koja im je potrebna za vršenje zakonom propisanih nadležnosti. Prema prijedlogu, zakon bi omogućio da imovina pod državnim vlasništvom bude dostupna institucijama BiH, ali i entitetima, kantonima i općinama, u skladu s ustavnim okvirom i stvarnim potrebama.

Zastupnici bi trebali razmatrati i važan zakon iz oblasti energetike – Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Ovaj akt, predložen od Vijeća ministara BiH, već je dobio pozitivna mišljenja entitetskih i distriktskih vlada, što potvrđuje da postoji šira institucionalna saglasnost. Zakon je usklađen s propisima Evropske unije i obuhvata transponiranje 16 direktiva te Paketa o integraciji električne energije. Ključna ideja je stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanje berze električne energije, što je jedan od uslova za izuzeće Bosne i Hercegovine iz mehanizma CBAM, kojim EU uvodi granična pravila za ugljičnu prilagodbu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, koji su predložili poslanici Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović, uz zahtjev za hitnu proceduru. Uz to, pred zastupnicima će se naći i izmjene i dopune Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), koje predlaže Jasmin Emrić, kao i dopune Krivičnog zakona BiH čiji je predlagač Nihad Omerović.

Parlament bi trebao razmatrati i izvještaj komisije Kolegija o pokušaju postizanja saglasnosti oko zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije, u vezi s poslovanjem BHRT-a. Planirano je razmatranje i više poslaničkih inicijativa, čime će ovaj skupštinski saziv imati jedan od sadržajnijih zakonodavnih paketa u posljednje vrijeme.