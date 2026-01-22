Zakon o državnoj imovini izbačen iz procedure: Ustavnopravna komisija dala dva negativna mišljenja

Prijedlog zakona o državnoj imovini neće se naći ni u raspravi u Parlamentarnoj skupštini BiH, nakon što je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma u dva navrata dala negativno mišljenje.

Zakon su u proceduru uputili Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić, a ranije nije dobio podršku ni da se razmatra po hitnoj proceduri. Na današnjoj sjednici predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara pročitao je da su stigla dva negativna mišljenja Ustavnopravne komisije i saopćio da se, zbog toga, prijedlog neće razmatrati ni u Predstavničkom domu ni u Domu naroda.

Jedan od predlagača, Jasmin Emrić, pokušao je da se ipak otvori rasprava, ali je Čavara njegov zahtjev odbio, nakon čega je uslijedila žustra razmjena stavova između njih dvojice, bez šire debate o samom zakonu.

Kako je pojašnjeno na sjednici, o ovom prijedlogu se neće ni glasati, ni na ovoj ni na narednim sjednicama Predstavničkog doma, jer su dva negativna mišljenja komisije praktično izbacila dokument iz procedure.

Prijedlog je bio pokušaj da se pitanje državne imovine zakonski uredi i da se ukine Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je 2005. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Paddy Ashdown. I ranije je, međutim, bilo vidljivo da za ovu temu nema podrške među poslanicima iz Republike Srpske, čiji bi glasovi bili ključni za usvajanje zakona.