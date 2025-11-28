U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je konferencija posvećena nedavnom pomoru ribe u rijeci Neretvi, na kojoj su evropski naučnici predstavili rezultate analiza koje su proveli nakon ekološkog incidenta u gornjem toku rijeke. Konferencija je otvorila važno pitanje utjecaja hidroelektrane Ulog na stanje riječnog ekosistema i potrebu odgovornijeg pristupa upravljanju vodnim resursima.

Evropski stručnjaci koji su učestvovali u analizi naveli su da je do masovnog uginuća ribe došlo zbog pojave takozvanih „hidrošokova“, naglih ispuštanja vode iz sistema koji su pokrenuli dubinske slojeve siromašne kisikom. Prema njihovim podacima, posljedice ovih poremećaja bile su vidljive kilometrima nizvodno od brane, što ukazuje na ozbiljan utjecaj na ekološku ravnotežu.

Učesnici konferencije iz BiH istaknuli su da ovaj incident nije izolovan slučaj, već rezultat dugotrajnog neplanskog upravljanja prostorom, kao i energetskim projektima koji su često dobijali dozvole bez cjelovitih procjena utjecaja na okoliš. Naglasili su da se ne radi samo o lokalnom problemu, nego o širem pitanju odgovornosti i granica koje su već značajno pređene.

Akademska zajednica dodatno je ukazala na potrebu strateškog planiranja razvoja obnovljivih izvora energije, posebno u osjetljivim područjima poput gornjeg toka Neretve. Učesnici su podsjetili da BiH posljednjih godina svjedoči ubrzanom širenju energetskih projekata, pri čemu se često zanemaruje zaštita malih vodotokova i ovisnih ekosistema.

Zaključak konferencije usmjeren je na poruku da slučaj Neretve mora poslužiti kao upozorenje da energetski razvoj i zaštita okoliša moraju biti usklađeni. Naglašeno je da odluke treba donositi na osnovu naučnih činjenica i stručnih analiza, a ne pod utjecajem kratkoročnih komercijalnih interesa.

Konferenciju su organizirali Zeleni klub u BiH, Fondacija ACT i međunarodna organizacija Riverwatch, uz podršku UNDP-a, s ciljem podizanja svijesti i podsticanja konkretnog djelovanja u oblasti zaštite okoliša i klimatskih promjena.