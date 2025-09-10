Obijesna vožnja: Novi zakon donosi stroge kazne u BiH

Na 31. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poslanici će u četvrtak razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, i to po hitnom postupku.

Prijedlog zakona su u parlamentarnu proceduru uputili zastupnici SDP-a BiH Saša Magazinović i Jasmin Imamović, a donosi brojne novine s ciljem povećanja sigurnosti na cestama.

Definicija obijesne vožnje

Jedna od ključnih izmjena je uvođenje pojma „obijesna vožnja“. Ona se opisuje kao grubo kršenje saobraćajnih pravila uz ozbiljno ugrožavanje drugih učesnika. U ovu kategoriju spada višestruko prolazak kroz crveno svjetlo, prekoračenje brzine za više od 40 km/h u naselju ili 60 km/h van naselja, preticanje preko pune linije, vožnja s više od 1,5 promila alkohola ili pod utjecajem droga.

Za ovakve prekršaje predviđene su kazne od 2.000 do 3.000 KM, zabrana upravljanja vozilom šest mjeseci i kazneni bodovi. Ukoliko obijesna vožnja izazove nesreću, sankcije se povećavaju – novčane kazne mogu iznositi i do 5.000 KM, uz devetomjesečnu zabranu vožnje i četiri kaznena boda. U težim slučajevima moguće je i trajno oduzimanje vozila.

„Zakon kao alat da se ubice za volanom sklone s ceste“

Zastupnik Saša Magazinović kaže da su izgubljeni životi i uništene sudbine u saobraćajnim nesrećama postali tragična svakodnevnica.

– Dio uzroka je i to da u BiH nema zakonski definisane bahate vožnje i adekvatnih kazni. Zato je predložen zakon kao alat policiji da potencijalne ubice za volanom sklonimo s ceste. Zakon prvi put jasno definiše bahatu vožnju i uvodi žestoke kazne, od nekoliko hiljada maraka i dugotrajnog oduzimanja vozačke dozvole, pa sve do trajnog oduzimanja vozila – izjavio je Magazinović za Fenu.

Dodao je da zakon sprečava izbjegavanje testiranja na droge i omogućava policiji da privede i zadrži vozače pod utjecajem narkotika, uz rigorozne kazne.

Problem odbijanja testiranja na droge

Magazinović je naveo primjer iz Sarajeva, gdje je tokom prvih šest mjeseci ove godine policija 356 vozača uputila na narko test. Od toga je njih 336 odbilo testiranje, a 20 je bilo pozitivno.

– To znači da su svi zapravo bili pod utjecajem droga. Trenutni zakon omogućava da se odbijanjem testa i uplatom 100 KM izbjegne dalja sankcija. Novi prijedlog predviđa kaznu od 1.000 KM i mogućnost policiji da vozača zadrži do 12 sati, jednako kao i u slučaju alkohola – rekao je Magazinović.

Njegove tvrdnje potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica. On naglašava da se veliki broj vozača protivi testiranju upravo zbog niskih sankcija.

– Sadašnje kazne za odbijanje testa iznose 400 KM, dva mjeseca zabrane upravljanja vozilom i dva kaznena boda. Međutim, od 356 vozača za koje je postojala sumnja da voze pod dejstvom droga, čak 336 je odbilo testiranje. Zato tražimo da kazna bude 1.000 KM, uz mjeru zadržavanja i evidentiranje prekršaja u dosjeu – izjavio je Katica.

Iskustva iz regiona

Magazinović je podsjetio da je u Hrvatskoj, u periodu od 2019. do 2024. godine, oduzeto oko 1.500 vozila zbog obijesne vožnje, od čega je 300 trajno oduzeto vlasnicima.

Prijedlog zakona predviđa i da policija može zadržati vozača do 12 sati ukoliko se utvrdi da je pod dejstvom alkohola ili droga, dok su sankcije za odbijanje testa značajno pooštrene u odnosu na dosadašnji zakon.