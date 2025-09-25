Na Trgu slobode obilježen Svjetski dan farmaceuta

Emela je studentica druge godine Farmaceutskog fakulteta. Kako nam priča, oduvijek su je zanimale prirodne nauke, ali sada, nakon završene prve godine fakulteta, sigurna je u to da želi biti farmaceutkinja.

“Prošla je prva godina, upisuje se druga, stvarno sam počela da volim i da zapravo Da zapravo znam sada šta je zapravo uloga farmaceuta i da mi samo nismo, kao što neki ljudi kažu, obični prodavači i da naša uloga nije samo u apotekarstvu, nego je zapravo dosta šira što ne bi nikad saznala da nisam upisala ovaj fakultet, tako da definitivno se vidim u budućnosti da i završim ovaj fakultet i da se bavim ovim poslom”, kazala je Emela Ahmetović, studentica Farmaceutskog fakulteta Tuzla.

Upravo to je ono što su farmaceuti željeli pokazati danas na Svjetski dan farmaceuta. Oni nisu prodavači lijekova, oni imaju puno bitniju ulogu u zdravstvenom lancu.

“To je daleko od toga. Mi smo najpristupačniji dio zdravstvenog sistema i nama se pacijenti najčešće prvo obraćaju. U svakodnevnoj komunikaciji s njima dolazi nam u naše apoteke, komuniciramo upotrebi lijekova, pravilnom načinu ishrane i dajemo im stručne i sigurne savjete, a i svakako znamo prepoznati kada ih trebamo uputiti dalje liječenju lijekaru”, kazala je Melika Kavazović, predsjednica Komore magistara farmacije TK.

Te činjenice su svjesni pacijenti koji često zbog svojih bolesti moraju biti u komunikaciji sa farmaceutima.

“Nije to samo apoteka, što kupujemo lijekove. Imaju oni raznih udjela u upoznavanju nas sa lijekovima i proizvodnji novih lijekova”, kazala je jedna građanka.

“Velika zahvalnost njima da postoje, da su tu, ovdje možemo i probati različite stvari koje naravno imamo i u apotekama”, istakla je jedna od građanki.

U okviru današnjeg obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta na tuzlanskom Trgu slobode, pacijenti su mogli provjeriti svoje zdravstveno stanje kroz mjerenje šećera u krvi ili krvnog pritiska, ali i upoznati se sa novim proizvodima koji bi im mogli biti od koristi tokom nadolazeće sezone prehlada i gripa.

“Mi predstavljamo EUNOVA brand gdje imamo i najnoviji preparata EUNOVA imunoakut. To zapravo predstavlja kombinaciju 25 minerala i vitamina koji su jako bitni i neophodni za naš organizam. Pogotovo u ovom periodu, dakle kada je sezona prehladi gripe”, kazala je Alma Jahić, medicinska saradnica u farmaceutskoj kući Hemofarm.

Farmaceuti su i ovom prilikom podsjetili da njihova profesija podrazumijeva stalno usavršavanje i odgovornost prema zdravlju zajednice, a obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta bila je prilika da to pokažu i izvan apoteka – u direktnom kontaktu sa građanima.