“Zelena agenda EU i održivi razvoj ekološke poljoprivrede u BiH” na Univerzitetu FINRA Tuzla

Danas, 19. decembra 2025. je na Univerzitetu FINRA održana Međunarodna naučno-stručna konferencija „Zelena agenda EU i održivi razvoj ekološke poljoprivrede u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Biotehničkog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla u saradnji sa Zavodom poljoprivrede TK, Federalnim poljoprivrednim zavodom i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Konferencija je okupila mnoge istraživače i stručnjake kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja regiona uključujući profesore i akademike sa Univerziteta i Instituta iz Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Učešće u konferenciji je uzelo preko 120 autora i koautora sa više od 40 naučno-istraživačkih radova objavljenih u Zborniku, što svjedoči o velikoj zainteresovanosti za oblast ekološke poljoprivrede. Glavne teme konferencije obuhvatale su tehnologiju i inovacije u poljoprivredi, održivu poljoprivredu i klimatske promjene, kao i ekonomske aspekte ekološke poljoprivrede i agrobiznisa.

Pored izlagača, konferenciji su prisustvovali predstavnici vladinog sektora, direktori privrednih društava, stručnjaci, proizvođači, učenici i studenti. Cilj konferencije je transfer znanja i iskustva sa fokusom na razvoj ekološke poljoprivrede u BiH i implementaciju Zelene agende EU.

U uvodnom dijelu konferencije obratili su predsjednik Upravnog odbora Univerziteta FINRA prof.dr. Ismet Kalić; v.d. dekana Biotehničkog fakulteta dr.sc. Robin Mujačić; predsjednik Međunarodne istraživačke akademije nauka i umjetnosti prof.dr.Vladica Ristić; gradonačelnik grada Tuzla dr.sc. Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Alma Halilović i dr.sc. Fedahija Ahmetović – ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. U plenarnom izlaganju diskutovano je o stanju i perspektivi poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH, kao i u Republici Srpskoj sa relevantnim vladinim institucijama.

U okviru konferencije održana je promocija knjige pod nazivom „Upravljanje novčanim tokovima i finansijskim rizicima u poljoprivredi“ grupe autora: prof.dr. Ismet Kalić, prof.dr. Midhat Glavić, mr. Nermina Ćatić i mr.Tarik Ćatić. Riječ je o 16. knjizi u izdavaštvu Univerziteta FINRA Tuzla.

Ovo je peta naučno-stručna konferencija koju organizuje Univerzitet FINRA Tuzla u tekućoj godini.

Međunarodne konferencije su usmjerene ka transferu i razmjeni znanja i iskustava, unaprijeđenju i razvoju naučno-istraživačkog rada, te integraciji ove visokoškolske ustanove u jedinstven evropski prostor visokog obrazovanja. Naučno-stručne konferencije daju podršku razvoju studijskih programa koji se realizuju na Univerzitetu FINRA Tuzla.

