Autoškole i instruktori treći dan protestuju ispred Vlade TK

Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas protestuju ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita.

Mirno okupljanje traje od 8 do 10 sati, a riječ je o trećem uzastopnom danu protesta, nakon okupljanja 12. i 13. augusta.

Predstavnici autoškola tvrde da novi sistem donosi niz problema u praksi, dok sukob s resornim ministarstvom traje već mjesecima.

Najveće posljedice trenutno osjećaju kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita, a protestanti od nadležnih institucija traže rješenje koje će omogućiti normalan nastavak obuke i polaganja.