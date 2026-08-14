Autoškole i instruktori treći dan protestuju ispred Vlade TK

Jasmina Ibrahimović
Foto: RTV Slon

Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas protestuju ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita.

Mirno okupljanje traje od 8 do 10 sati, a riječ je o trećem uzastopnom danu protesta, nakon okupljanja 12. i 13. augusta.

Predstavnici autoškola tvrde da novi sistem donosi niz problema u praksi, dok sukob s resornim ministarstvom traje već mjesecima.

Najveće posljedice trenutno osjećaju kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita, a protestanti od nadležnih institucija traže rješenje koje će omogućiti normalan nastavak obuke i polaganja.

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