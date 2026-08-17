Mladi informatičari BiH briljirali u Uzbekistanu

Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažene rezultate na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike IOI 2026, održanoj u Taškentu u Uzbekistanu, gdje je Adnan Osmić osvojio bronzanu medalju, dok je Mirza Bušatlić dobio pohvalu.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 386 takmičara iz 97 zemalja svijeta, a Bosnu i Hercegovinu predstavljali su još Farah Demirović i Faruk Demirović.

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo čestitali su bh. reprezentativcima, ističući da njihovi rezultati potvrđuju znanje, talenat i predan rad mladih ljudi.

Ministrica Naida Hota-Muminović naglasila je da se uspjesi bh. informatičara na međunarodnoj sceni nastavljaju iz godine u godinu, te da je obaveza institucija osigurati im podršku, kvalitetne uslove za učenje i priliku da svoje znanje pokažu na najvećim svjetskim takmičenjima.

Rezultat iz Uzbekistana nastavak je uspješnog niza bh. takmičara. Tokom 2025. godine na međunarodnim takmičenjima u Njemačkoj, Rumuniji, Boliviji, Bugarskoj, Italiji i na Kipru osvojili su jednu zlatnu i četiri bronzane medalje, uz nekoliko pohvala.

Uspjesi su nastavljeni i ove godine. Na Evropskoj ženskoj olimpijadi iz informatike u Italiji osvojena je srebrna medalja, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila i na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike u Litvaniji.

Iz Ministarstva su posebno zahvalili Udruženju „Informatičke olimpijade“ i Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja na podršci mladim talentima, a čestitke su upućene Adnanu, Mirzi, Farah i Faruku, njihovim mentorima, nastavnicima i porodicama.