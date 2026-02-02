Preminuo Mirsad Vuković, dugogodišnji privrednik iz Gradačca

Nedžida Sprečaković
Gradačac je danas potresla vijest o smrti Mirsada, dugogodišnjeg privrednika i saradnika u oblasti transporta i špedicije, potvrđeno je iz kruga njegovih kolega i saradnika.

Prema dostupnim informacijama, smrt je zabilježena u inostranstvu, a slučaj je evidentiran uz prisustvo nadležnih službi. Detalji okolnosti još nisu zvanično saopćeni.

Mirsad je bio prepoznat kao dugogodišnji radnik i saradnik u kompaniji AMI ŠPED, gdje je, prema riječima kolega, ostavio značajan profesionalni trag. U radu je bio uključen zajedno sa članovima porodice, a posebno sa sinovima Miralemom i Nerminom.

Iz kompanije i kruga saradnika ističu da je bio cijenjen zbog profesionalnog odnosa prema poslu i korektne saradnje s partnerima i klijentima.

Vrijeme i mjesto dženaze i ukopa bit će naknadno objavljeni.

