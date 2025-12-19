Policija istražuje napad na 17-godišnjakinju na autobuskoj stanici u Gradačcu

Arnela Šiljković - Bojić
Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

Policijskoj stanici Gradačac 15. decembra 2025. godine, oko 7.15 sati, prijavljeno je da je na autobuskoj stanici u ovom gradu došlo do fizičkog napada na 17-godišnjakinju.

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi, te su, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH i Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, obavili razgovore sa učesnicima prijavljenog događaja. Istovremeno se provode sve potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog slučaja.

O svim poduzetim aktivnostima obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, prema čijim uputama policija postupa. Po okončanju istrage, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će dostavljen izvještaj na dalju odluku.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona navode da, u skladu sa važećim propisima koji se odnose na zaštitu djece i maloljetnika u krivičnom postupku, nisu u mogućnosti iznositi više detalja o ovom konkretnom slučaju.

