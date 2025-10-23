Omerove paprike osvajaju ljubitelje ljutog: U Gradačcu rastu najljuće paprike na svijetu

Jeste li znali da se u Gradačcu uzgajaju jedne od najljućih paprika na svijetu? U bašti Omera Mešanovića sve je u znaku ljutine, od sadnica do različitih proizvoda. Njegova ljubav prema paprikama počela je sasvim slučajno, a danas se o njegovim sadnicama priča i van granica BiH.

„To je bilo prije nekih sedam godina, kada je od moje supruge rodica koja živi i radi u Austriji, poslala sjemenke tih super ljutih papričica. Ni ona, ni ja tada nismo znali o čemu se radi, koje su to vrste ni koliko su ljute. Krenuo sam čisto eksperimentalno, da vidim može li to uopšte uspijevati na našem podneblju“ rekao je Omer Mešanović, proizvođač ljutih paprika.

I uspjelo je. Omer danas u svom dvorištu uzgaja više desetina različitih sorti, svaka s drugačijom bojom, mirisom i jačinom. Posebnu pažnju posvećuje zemlji, suncu i vodi, jer, kako kaže, paprika osjeti kad joj nije po volji. Rezultat su plodovi nevjerovatne arome, ali i ljutine koja se mjeri u milionima Skovil jedinica.

„Inače, naše podneblje najviše preferira te takozvane fafaronke. Njih sam i ja u početku uzgajao, kada smo se s porodicom doselili i počeli uređivati kuću. Te fafaronke imaju ljutinu od nekih 30 do 50 hiljada Skovila, i tada sam mislio da je to „prava ljutina“. Međutim, sada, kada sam uspio da uzgojim ove super ljute sorte, koje su višestruko jače, shvatio sam koliko je ta ljutina zapravo ekstremna“, priča nam Omer.

Među njima je i jedna paprika, koju malo ko smije probati sirovu. Radi se o paprici Carolina Reaper. Omer je uspio ovu zahtjevnu sortu prilagoditi domaćim uslovima i to bez ikakve profesionalne opreme. Uz mnogo strpljenja i entuzijazma, pokazao je da se i u bosanskom dvorištu mogu roditi paprike svjetskog ranga.

Osim što uzgaja paprike, Omer od njih pravi i razne proizvode, od svježih i sušenih mješavina, do umaka i začina različite jačine. Kaže da svaka bočica ima svoju priču, jer se pravi ručno i bez dodataka koji bi ublažili prirodnu ljutinu. Najtraženiji su domaći sosovi, a posebno oni napravljeni od Caroline Reaper i Trinidad Scorpion paprika.

„Kad sam počeo da pravim ove proizvode, dugo sam se dvoumio kako da nazovem svoj najpoznatiji umak. Onda mi je sinulo — zašto ne bih iskoristio nešto po čemu je moj Gradačac poznat, pa sam ga nazvao „Zmaj od Bosne“. Ove sezone sam pravio i nove kombinacije, recimo ovaj koji upravo držim, to je vrući umak s dodatkom maline. U njega ide oko 20 posto maline i 80 posto Caroline Reaper, da zadrži jačinu, ali da ima i voćnu aromu. Tako da je jako ljut, ali i iznenađujuće ukusan“, priča nam Omer.

Omerove paprike i proizvodi danas pronalaze put i do stolova van BiH, ali on kaže da mu je najvažnije što su nastale upravo ovdje, u njegovom dvorištu. Za njega svaka nova sezona donosi novi izazov, da uzgoji još bolju, ljuću i kvalitetniju papriku.