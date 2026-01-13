Javni oglas: Centar za socijalni rad Gradačac prima radnike

Nedžida Sprečaković
Javni oglas: Centar za socijalni rad Gradačac prima radnike
Javni oglas: Centar za socijalni rad Gradačac prima radnike, foto: Ilustracija

Javni oglas za prijem u radni odnos objavila je JU Centar za socijalni rad Gradačac, a konkurs ostaje otvoren osam dana od dana posljednje objave u medijima i na web stranicama na kojima je oglas dostupan.

Iz Centra je navedeno da kandidati uz prijavu trebaju dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, pri čemu ovjera kopija ne može biti starija od tri mjeseca računajući od dana ovjere do dana predaje dokumentacije.

Kandidati koji ostvaruju pravo prvenstva pri zapošljavanju dužni su uz prijavni obrazac dostaviti i dokumente kojima to pravo dokazuju te se pozvati na propis po kojem imaju prednost.

Nakon isteka roka, prijave će razmatrati komisija za izbor kandidata koju formira direktor, a kandidati čije prijave budu blagovremene, uredne i potpune bit će testirani, uz najavu da će oni koji ispunjavaju tražene opće i posebne uslove o terminu testiranja biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu JU Centar za socijalni rad Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17, uz naznaku da se radi o prijavi na javni oglas i precizno navođenje pozicije za koju se kandidat prijavljuje.

Cjelovit tekst javnog oglasa, sa svim uslovima i spiskom potrebne dokumentacije, dostupan je na OVOM LINKU.

