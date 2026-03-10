MUP TK raspisao javni oglas za prijem 13 namještenika u stalni radni odnos

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavilo je javni oglas za prijem više namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na različitim pozicijama u okviru ovog ministarstva. Oglas je raspisan na osnovu Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona, uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.

Više radnih mjesta u administraciji i službama MUP-a

Prema tekstu oglasa, predviđen je prijem ukupno 13 izvršilaca na više radnih mjesta u organizacionim jedinicama MUP-a Tuzlanskog kantona. Među pozicijama su viši referenti za provođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnim kartama i jedinstvenom matičnom broju građana u Tuzli, Lukavcu i Kalesiji, zatim viši referent za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja u Živinicama, kao i radna mjesta u pisarnici, kurirskoj službi, arhivi i administraciji.

Oglasom su predviđene i druge pozicije poput operatera u administraciji, referenta za putne isprave u Odsjeku za administraciju Doboj Istok, vozača u sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove, magacionera u odsjeku za budžet i javne nabavke, te višeg samostalnog referenta za penzijsko-invalidsko osiguranje i penzionisanje u sektoru za upravno-pravne i kadrovske poslove. Također je predviđen prijem dva pomoćna radnika za održavanje higijene objekata ministarstva.

Opšti i posebni uslovi za prijavu

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona, između ostalog da su državljani Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, zdravstveno sposobni za obavljanje poslova i da nisu disciplinski otpuštani iz organa državne službe u posljednje dvije godine. Za pojedine pozicije propisani su i posebni uslovi, koji uključuju odgovarajuću stručnu spremu, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za rad u organima uprave i određeno radno iskustvo.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o stručnoj spremi, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o položenom stručnom ispitu i druge dokumente propisane oglasom. Nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove, prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos bit će provedene i sigurnosne provjere u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u Tuzli, uz naznaku da se radi o prijavi na javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

