Sutra premijera predstave za djecu “Lorax – zaštitnik šume”

U okviru nastave u Savremeno–umjetničkoj školi Tuzla, kroz dramski odgoj i elemente primijenjenog pozorišta i drame, redovno nastaju različiti umjetnički i produkcijski projekti koji predstavljaju specifičnost ovog modela obrazovanja.

Jedan od takvih projekata je interaktivna predstava „LORAX – Zaštitnik šume“, koju su pripremili učenici drugog razreda, a koja će premijerno biti izvedena u nedjelju, 14. decembra 2025. godine, s početkom u 18 sati, na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno iz Savremeno–umjetničke škole Tuzla, predstava je nastala prema knjizi i istoimenom animiranom filmu, te kroz scenski izraz govori o važnosti očuvanja životne sredine i odnosu čovjeka prema prirodi. Predstava je dio programa obilježavanja Dana škole.

„Šireći dramski odgoj i elemente primijenjenog pozorišta i drame kroz nastavu općeobrazovnih i stručno–umjetničkih predmeta, često nastaju umjetnički i produkcijski rezultati koji učenicima omogućavaju aktivno učenje i scensko izražavanje“, navedeno je u najavi predstave.

U predstavi učestvuju Lamija Buševac, Lana Petric, Darija Jahić, Hana Suljanović, Daila Omičević, Sara Salihović i Belma Bjelić, dok režiju potpisuje Amila Beširović, profesorica na predmetu „Primijenjeno pozorište i drama“.

Sadržaj predstave namijenjen je djeci starijoj od pet godina, a suorganizatori događaja su Pozorište mladih Tuzle i Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla.

Informacije i rezervacije mjesta moguće su na broj telefona 061 365 600.