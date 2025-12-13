Sutra premijera predstave za djecu “Lorax – zaštitnik šume”

RTV SLON
Foto: Srednja savremeno-umjetnička škola Tuzla

U okviru nastave u Savremeno–umjetničkoj školi Tuzla, kroz dramski odgoj i elemente primijenjenog pozorišta i drame, redovno nastaju različiti umjetnički i produkcijski projekti koji predstavljaju specifičnost ovog modela obrazovanja.

Jedan od takvih projekata je interaktivna predstava „LORAX – Zaštitnik šume“, koju su pripremili učenici drugog razreda, a koja će premijerno biti izvedena u nedjelju, 14. decembra 2025. godine, s početkom u 18 sati, na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno iz Savremeno–umjetničke škole Tuzla, predstava je nastala prema knjizi i istoimenom animiranom filmu, te kroz scenski izraz govori o važnosti očuvanja životne sredine i odnosu čovjeka prema prirodi. Predstava je dio programa obilježavanja Dana škole.

„Šireći dramski odgoj i elemente primijenjenog pozorišta i drame kroz nastavu općeobrazovnih i stručno–umjetničkih predmeta, često nastaju umjetnički i produkcijski rezultati koji učenicima omogućavaju aktivno učenje i scensko izražavanje“, navedeno je u najavi predstave.

U predstavi učestvuju Lamija Buševac, Lana Petric, Darija Jahić, Hana Suljanović, Daila Omičević, Sara Salihović i Belma Bjelić, dok režiju potpisuje Amila Beširović, profesorica na predmetu „Primijenjeno pozorište i drama“.

Sadržaj predstave namijenjen je djeci starijoj od pet godina, a suorganizatori događaja su Pozorište mladih Tuzle i Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla.

Informacije i rezervacije mjesta moguće su na broj telefona 061 365 600.

pročitajte i ovo

Kultura

„Nije bila Peta, bila je Deveta“ večeras na sceni Narodnog pozorišta...

Vijesti

Interaktivna predstava „Čuvari prirode“ danas u Centru za kulturu Lukavac

Tuzla i TK

Lutkarska magija za odrasle: „Moj Hakawati“ nastavlja XXIII TKT Fest

Kultura

Učenici Richmond Park škole obradovali 21 porodicu u Tuzli i djecu...

Kultura

BKC Banovići: Predstava „Hasanaginice – Kako ti je ime“ u znaku...

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima...

Sport

Elvedina Muzaferija danas vozi drugi spust u St. Moritzu, u prvoj utrci bez bodova

Magazin

Lažne nagradne igre, prevare i krađa podataka: Kako prepoznati opasnost i zaštititi se na internetu

Vijesti

Program Zdravo! okupio 180 prosvjetnih radnika iz 90 škola na edukacijama o pravilnoj ishrani djece

Istaknuto

Četiri godine borbe urodile plodom: Cesta Obodnica – Breške – Previle postala regionalna

Vijesti

Na snazi žuto upozorenje za Tuzlu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]