Tuzla okupila gotovo 100 mladih i afirmisanih harmonikaša iz regije i Evrope

Tuzla je ponovo postala regionalno središte muzičke tradicije i mladih talenata, jer je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održan 7. međunarodni festival harmonikaša „Sevdalinko, harmonikom opjevana“.

Manifestacija koju je moderirala Ema Rizvanović, okupila je blizu 100 takmičara iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, čime je još jednom potvrđen njen značaj kao jednog od najvažnijih događaja za mlade ali i one već afirmisane izvođače pjesme sevdalinke na harmonici.

Takmičari iz cijelog regiona – od najmlađih do afirmisanih izvođača

Ovaj jedinstveni festival posvećen je njegovovanju tradicionalne muzike, pjesme sevdalinke kao neizostavnog dijela kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Kroz više kategorija, od početnika i školaraca do naprednih solista, dueta i seniorskih izvođača, takmičari su pokazali impresivnu tehničku spremnost, osjećaj za interpretaciju i duboko poštovanje prema muzičkom nasljeđu.

Članovi stručnog žirija ovogodišnjeg festivala u sastavu: Dejan Milkunić (predsjednik žirija), Nikola Zarić, Zlatan Muratović i Aleksandar Nikolić Brajić, zbog izuzetno visokog nivoa izvedbi u svim kategorijama, istakli su da su imali jedan od najtežih zadataka do sada – odabrati najbolje među vrhunskim kandidatima koji su nastupili na sceni.

Festival koji čuva tradiciju i otvara vrata mladima

„Sevdalinko, harmonikom opjevana“ već sedam godina igra ključnu ulogu u promovisanju harmonike, instrumenta duboko ukorijenjenog u bh. muzičkoj tradiciji. Festival uspijeva na jedinstven način spojiti sevdalinku i harmoniku, te tako stvarati novu generaciju izvođača koji nastavljaju njegovanje ovog muzičkog izraza.

Organizatori festivala Udruženje građana „Eufonija“ u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona, naglašavaju da festival nije samo takmičenje, nego i platforma za učenje, razmjenu iskustava i afirmaciju mladih talenata, što svake godine privlači sve veći broj učesnika iz Evrope.

Pobjednik Festivala – Lazar Milić iz Mladenovca (Srbija)

Titulu ukupnog pobjednika 7. međunarodnog festivala harmonikaša ponio je Lazar Milić iz Mladenovca u Srbiji, čija je izvedba, prema ocjeni žirija, donijela savršeni spoj tehnike, muzikalnosti i emotivne uvjerljivosti. Njegov nastup ispraćen je snažnim aplauzom i oduševljenjem publike, što je samo potvrdilo odluku stručnog žirija.

Cjelokupnu atmosferu i sve nastupe možete pogledati u zvaničnom video snimku manifestacije:

 YouTube prijenos festivala: https://www.youtube.com/live/xYXhShauPZA

Nagrade najboljima uz članove stručnog žirija uručivala je i predsjednica Udruženja muzičkih umjetnika Ramiza Milkunić.

Festival „Sevdalinko, harmonikom opjevana“ i ove godine je opravdao očekivanja publike i potvrdio svoj status međunarodnog takmičenja koje s ponosom predstavlja pjesmu sevdalinku ali i grad Tuzlu u regionu. Organizatori festivala za sledeću godinu su već najavili značajne novine u samoj organizaciji ove manifestacije koja će po njihovoj zamisli dobiti regionalni karakter.

Spisak svih dobitnika nagrada po kategorijama:

Pjetlići

3 mjesto dijele: Matej Grabovčkić; Petar Fišeković

2 mjesto dijele: Karlos Stajić Arias; Gavrilo Kretić

1 mjesto dijele : Damjan Trišić; Novak Popović

Mini pioniri

3 mjesto: Veljko Janković

2 mjesto dijele: Filip Kramar; Pavle Dragaš

1 mjesto dijele: Petar Joksimović; Đorđe Živanović

Stariji pioniri

3 mjesto dijele: Nemanja Kostić; Adnan Krajina

2 mjesto: Filip Popović

1 mjesto: Nikola Popović

Mladi juniori

3 mjesto dijele: Matea Trišić; Đorđe Ljubojević

2 mjesto Nikola Stoimenov

1 mjesto: Mihajlo Janojlić

Juniori

3 mjesto dijele: Miloš Jovanović; Marko Glišić

2 mjesto: Kristijan Gavrić

1 mjesto: Jovan Samuel Stanojević

Seniori

3 mjesto dijele: Stefan Vidović; Ivan Dugonjić

2 mjesto dijele: Aziz Mulahasanović; Strahinja Radonjić

1 mjesto: Lazar Milić – SVEUKUPNI POBJEDNIK FESTIVALA

Mladi dueti (I. kategorija)

3 mjesto: Dimitrije Mišković i Nemanja Kostić

2 mjesto: Nikola Stoimenov i Adnan Krajina

1 mjesto: Nikola Popović i Filip Popović

Stariji dueti (II. kategorija)

2 mjesto: Mihajlo Janojlić i Kristijan Gavrić

1 mjesto: Miloš Jovanović i Strahinja Radonjić

Bez starosne granice:

– Haris Šahović