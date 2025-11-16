Tuzla okupila gotovo 100 mladih i afirmisanih harmonikaša iz regije i Evrope

Tuzla je ponovo postala regionalno središte muzičke tradicije i mladih talenata, jer je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održan 7. međunarodni festival harmonikaša „Sevdalinko, harmonikom opjevana“.
Manifestacija koju je moderirala Ema Rizvanović, okupila je blizu 100 takmičara iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, čime je još jednom potvrđen njen značaj kao jednog od najvažnijih događaja za mlade ali i one već afirmisane izvođače pjesme sevdalinke na harmonici.
Takmičari iz cijelog regiona – od najmlađih do afirmisanih izvođača
Ovaj jedinstveni festival posvećen je njegovovanju tradicionalne muzike, pjesme sevdalinke kao neizostavnog dijela kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Kroz više kategorija, od početnika i školaraca do naprednih solista, dueta i seniorskih izvođača, takmičari su pokazali impresivnu tehničku spremnost, osjećaj za interpretaciju i duboko poštovanje prema muzičkom nasljeđu.
Članovi stručnog žirija ovogodišnjeg festivala u sastavu: Dejan Milkunić (predsjednik žirija), Nikola Zarić, Zlatan Muratović i Aleksandar Nikolić Brajić, zbog izuzetno visokog nivoa izvedbi u svim kategorijama, istakli su da su imali jedan od najtežih zadataka do sada – odabrati najbolje među vrhunskim kandidatima koji su nastupili na sceni.
Festival koji čuva tradiciju i otvara vrata mladima
„Sevdalinko, harmonikom opjevana“ već sedam godina igra ključnu ulogu u promovisanju harmonike, instrumenta duboko ukorijenjenog u bh. muzičkoj tradiciji. Festival uspijeva na jedinstven način spojiti sevdalinku i harmoniku, te tako stvarati novu generaciju izvođača koji nastavljaju njegovanje ovog muzičkog izraza.
Organizatori festivala Udruženje građana „Eufonija“ u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona, naglašavaju da festival nije samo takmičenje, nego i platforma za učenje, razmjenu iskustava i afirmaciju mladih talenata, što svake godine privlači sve veći broj učesnika iz Evrope.
Pobjednik Festivala – Lazar Milić iz Mladenovca (Srbija)
Titulu ukupnog pobjednika 7. međunarodnog festivala harmonikaša ponio je Lazar Milić iz Mladenovca u Srbiji, čija je izvedba, prema ocjeni žirija, donijela savršeni spoj tehnike, muzikalnosti i emotivne uvjerljivosti. Njegov nastup ispraćen je snažnim aplauzom i oduševljenjem publike, što je samo potvrdilo odluku stručnog žirija.
Cjelokupnu atmosferu i sve nastupe možete pogledati u zvaničnom video snimku manifestacije:
YouTube prijenos festivala: https://www.youtube.com/live/xYXhShauPZA
Nagrade najboljima uz članove stručnog žirija uručivala je i predsjednica Udruženja muzičkih umjetnika Ramiza Milkunić.
Festival „Sevdalinko, harmonikom opjevana“ i ove godine je opravdao očekivanja publike i potvrdio svoj status međunarodnog takmičenja koje s ponosom predstavlja pjesmu sevdalinku ali i grad Tuzlu u regionu. Organizatori festivala za sledeću godinu su već najavili značajne novine u samoj organizaciji ove manifestacije koja će po njihovoj zamisli dobiti regionalni karakter.
Spisak svih dobitnika nagrada po kategorijama:
Pjetlići
3 mjesto dijele: Matej Grabovčkić; Petar Fišeković
2 mjesto dijele: Karlos Stajić Arias; Gavrilo Kretić
1 mjesto dijele : Damjan Trišić; Novak Popović
Mini pioniri
3 mjesto: Veljko Janković
2 mjesto dijele: Filip Kramar; Pavle Dragaš
1 mjesto dijele: Petar Joksimović; Đorđe Živanović
Stariji pioniri
3 mjesto dijele: Nemanja Kostić; Adnan Krajina
2 mjesto: Filip Popović
1 mjesto: Nikola Popović
Mladi juniori
3 mjesto dijele: Matea Trišić; Đorđe Ljubojević
2 mjesto Nikola Stoimenov
1 mjesto: Mihajlo Janojlić
Juniori
3 mjesto dijele: Miloš Jovanović; Marko Glišić
2 mjesto: Kristijan Gavrić
1 mjesto: Jovan Samuel Stanojević
Seniori
3 mjesto dijele: Stefan Vidović; Ivan Dugonjić
2 mjesto dijele: Aziz Mulahasanović; Strahinja Radonjić
1 mjesto: Lazar Milić – SVEUKUPNI POBJEDNIK FESTIVALA
Mladi dueti (I. kategorija)
3 mjesto: Dimitrije Mišković i Nemanja Kostić
2 mjesto: Nikola Stoimenov i Adnan Krajina
1 mjesto: Nikola Popović i Filip Popović
Stariji dueti (II. kategorija)
2 mjesto: Mihajlo Janojlić i Kristijan Gavrić
1 mjesto: Miloš Jovanović i Strahinja Radonjić
Bez starosne granice:
– Haris Šahović