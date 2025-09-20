Drugi festival keranja i čipkarstva u Gračanici: Nit koja spaja tradiciju i umjetnost

Udruženje Gračaničko keranje u saradnji s Gradom Gračanica organizuje Drugi međunarodni festival keranja i čipkarstva, koji će se održati od 26. do 28. septembra. Manifestacija će okupiti ljubitelje tradicije i kulturne baštine iz BiH i inostranstva s ciljem očuvanja i promicanja ove jedinstvene umjetnosti.

Predsjednica Udruženja, Azemina Ahmedbegović, ističe da je keranje u Gračanici sačuvano kao dio kulturnog identiteta i da se i danas njeguje kroz rad žena koje prave unikatne rukotvorine na tankom materijalu, iglom i koncem, s motivima koji su nekada krasili kuće uglednih ljudi.

– Ovim festivalom želimo dodatno naglasiti značaj naše baštine i vrijednog ručnog rada, kako bi ga čuvali za buduće generacije i učinili prepoznatljivim u svijetu – kazala je Ahmedbegović.

Podsjetila je da je Gračanička kera prvi proizvod u BiH zaštićen geografskom oznakom na Institutu za intelektualno vlasništvo u Mostaru, a certifikat se čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Upravo s Muzejem se nastavlja saradnja i kroz ovogodišnji festival, uz nastojanje da Gračanička kera dobije i UNESCO certifikat, za koji je već podnesena aplikacija.

Posebno se ističe sudjelovanje žena iz Banje Luke koje njeguju Banjalučku keru, prepoznatljivu po goblenskom vezu.

– Svaki rad je unikat, nikada isti, jer keranje nije šablon nego izraz umjetničke sposobnosti i ljubavi žene prema onome što stvara – naglasila je Ahmedbegović.

