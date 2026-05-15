Besplatan javni Wi-Fi stiže u 116 općina i gradova u BiH

Besplatan javni Wi-Fi bit će uspostavljen u 116 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine, u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan, WiFi4WB.

Početak uspostavljanja mreža zvanično je obilježen danas u Banjoj Luci, u Kući Milanovića, gdje je puštena u rad prva besplatna pristupna tačka u BiH. Građani će besplatan, brz i pouzdan internet postepeno dobijati na javnim lokacijama, među kojima su trgovi, parkovi, biblioteke, škole i kulturne ustanove.

Inicijativa je dio projekta EU4Digital, koji finansiraju Evropska unija i Njemačka, a provodi GIZ. U okviru programa besplatan javni Wi-Fi bit će uspostavljen u oko 500 općina i gradova širom Zapadnog Balkana, po uzoru na evropski program WiFi4EU.

Prvu pristupnu tačku u BiH zvanično su pustili u rad ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, ambasador Evropske unije u BiH Luigi Soreca, zamjenik ambasadora Njemačke u BiH Bernhard Abels i izvršni direktor za tehniku kompanije M:tel Rastko Pavlović.

Ambasador Soreca poručio je da besplatan javni Wi-Fi nije luksuz, nego osnovna infrastruktura, te da Evropska unija ulaže u projekte važne za svakodnevni život građana.

“Evropska unija ulaže u ono što je važno za svakodnevni život građana, škole, bolnice, saobraćaj, čistu energiju i digitalnu povezanost”, izjavio je Soreca.

Evropska unija i Njemačka u potpunosti finansiraju troškove instalacije i održavanja Wi-Fi pristupnih tačaka širom Bosne i Hercegovine. Zamjenik ambasadora Njemačke u BiH Bernhard Abels istakao je da je pristup pouzdanom internetu ključan za savremeni život, te da projekat treba doprinijeti digitalnom razvoju BiH i regiona.

Ministar Edin Forto ocijenio je da širenje besplatnog javnog Wi-Fi-ja unapređuje digitalnu povezanost, podržava digitalizaciju javnih usluga i smanjuje digitalni jaz.

Tokom događaja potpisan je Memorandum o razumijevanju između Grada Banje Luke i GIZ-a, čime je ozvaničena lokalna provedba projekta, nakon čega je uslijedilo simbolično prvo spajanje na WiFi4WB mrežu.

Telekom operater M:tel izabran je putem javnog tendera za implementaciju i održavanje Wi-Fi infrastrukture na odabranim javnim lokacijama.

U narednim sedmicama građani širom Bosne i Hercegovine moći će se povezati na besplatne Wi-Fi mreže u javnim prostorima svojih gradova i općina.