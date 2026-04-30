Internet vam je spor? Krivac može biti predmet koji svi imamo u kući

Internet koji često prekida ili radi sporije nego što bi trebao ne mora uvijek biti problem operatera, jer jedan od čestih razloga lošeg Wi-Fi signala može biti mjesto na kojem stoji ruter.

Stručnjaci upozoravaju da ogledala mogu ometati bežični signal, posebno ako se nalaze blizu rutera ili između rutera i uređaja koji koristite. Razlog je tanki metalni sloj na zadnjoj strani ogledala, najčešće od aluminija ili srebra, koji reflektuje svjetlost, ali može odbijati i raspršivati Wi-Fi valove.

Zbog toga se u stanu mogu pojaviti takozvane mrtve zone, slabiji signal, prekidi veze ili sporiji internet. Problem je izraženiji kod većih ogledala, naročito ako su postavljena u hodnicima, spavaćim sobama ili na ormarima, odnosno na mjestima kroz koja signal treba prolaziti.

Osim ogledala, Wi-Fi signal mogu slabiti i akvariji, jer voda apsorbuje bežične valove, zatim mikrovalne pećnice, veliki metalni uređaji i deblji zidovi.

Ruter bi, prema savjetima stručnjaka, trebalo postaviti na otvoreno i povišeno mjesto, što bliže sredini stana, dalje od ogledala, metala i velikih staklenih površina. Nekada i pomjeranje rutera za pola metra može donijeti vidljivo poboljšanje signala.

Jednostavan test može pokazati postoji li problem: izmjerite brzinu interneta dok ste blizu ogledala, a zatim se pomjerite nekoliko metara dalje, bez prepreka između uređaja i rutera. Razlika u brzini može biti iznenađujuća.