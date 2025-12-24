Jedna promjena u podešavanjima može drastično ubrzati Wi-Fi

Edina Rizvić Aščić
Jedna promjena u podešavanjima može drastično ubrzati Wi-Fi
Foto: Poslovne.ba

Spor Wi-Fi signal jedan je od najčešćih razloga frustracije u domaćinstvima, posebno kada internet koristimo za posao, gledanje sadržaja ili komunikaciju.

Iako mnogi odmah pomisle da je rješenje kupovina novog rutera, problem je često mnogo jednostavniji i krije se u fabričkim podešavanjima uređaja. Jedna promjena može ubrzati vaš internet.

Gužva u eteru usporava internet

Većina rutera dolazi unaprijed podešena na iste kanale, što znači da se vaš Wi-Fi signal „sudara“ sa signalima komšijskih rutera. Takva zagušenost posebno je izražena na frekvenciji od 2,4 GHz, koju koriste stariji uređaji, bežični telefoni i čak kućanski aparati.

Upravo zbog toga spor Wi-Fi signal često nema veze s paketom interneta koji plaćate, već s brojem uređaja koji se bore za isti prostor u eteru.

Zašto je 5 GHz često bolje rješenje

Moderni ruteri nude mogućnost korištenja frekvencije od 5 GHz, koja je znatno manje opterećena i omogućava stabilniju i bržu vezu.

Prebacivanjem uređaja na ovaj opseg ili ručnim odabirom manje opterećenog kanala na 2,4 GHz mreži, protok podataka postaje osjetno bolji. Rezultat se vidi gotovo odmah, stranice se brže učitavaju, a gledanje video sadržaja postaje stabilnije bez prekida.

Položaj rutera pravi veću razliku nego što mislite

Čak i savršeno podešen ruter može davati loš signal ako je smješten na pogrešnom mjestu. Uglovi prostorija, blizina metalnih predmeta ili akvarija, kao i držanje rutera na podu, mogu značajno oslabiti signal. Kada se ruter postavi na centralno i blago povišeno mjesto u stanu, Wi-Fi talasi se ravnomjernije šire i pokrivaju veći prostor.

Spor Wi-Fi signal često nije znak loše opreme, već loših podešavanja i sitnih grešaka u rasporedu. Nekoliko minuta uloženih u prilagođavanje rutera može u potpunosti promijeniti iskustvo korištenja interneta u vašem domu.

 

