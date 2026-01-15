Žene otkrile: Ovo je trik za brzo sušenje veša tokom zime

Osim što se zimi veš suši znatno duže, dodatni problem nastaje kada odjeća nakon sušenja predugo stoji u prostoru i počne dobijati neugodan miris.

U tom slučaju veš postaje neupotrebljiv i mora ponovo u mašinu. Ipak, postoji jednostavan trik koji može pomoći da se veš brže osuši tokom hladnih dana, a pažnju javnosti privukao je na društvenim mrežama.

Jednostavno rješenje koje se širi društvenim mrežama

TikTokerka Lora Vilijams odlučila je da podijeli način na koji, prema njenim riječima, veš najbrže može da se osuši zimi. Video je objavila na platformi TikTok, gdje je u kratkom roku privukao veliku pažnju.

Prema njenom objašnjenju, sušilicu za veš potrebno je postaviti neposredno pored radijatora, zatim preko odjeće prebaciti čaršav i drugi kraj čaršava ugurati iza radijatora, uz uslov da je grijanje uključeno. Na taj način se stvara svojevrsni tunel toplog vazduha koji ubrzava proces sušenja.

Lora je dodatno naglasila da je važno ostaviti razmak između komada odjeće na sušilici, kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. Upravo taj detalj, kako tvrdi, čini veliku razliku u brzini sušenja.

Reakcije korisnika i zašto trik funkcioniše

Mnogi korisnici društvenih mreža oduševljeni su ovim rješenjem.

U komentarima se mogu pročitati reakcije koje su žene ostavljale poput onih da je ideja jednostavna, ali izuzetno praktična, kao i priznanja da se brojni ljudi ovoga nisu ranije sjetili, iako se suočavaju s istim problemom godinama.

Razlog zbog kojeg trik funkcioniše leži u usmjerenom kretanju toplog vazduha. Umjesto da se toplota rasipa po prostoriji, ona prolazi direktno kroz vlažnu odjeću, što ubrzava isparavanje vlage i smanjuje rizik da veš ostane vlažan predugo i poprimi neugodan miris.