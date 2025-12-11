Stručnjaci otkrili: Ako ruter postavite na jedno mjesto imat ćete brži internet

Iako ga najčešće držimo tik uz zid, takav položaj rutera nije naročito praktičan, jer se na zidovima obično nalaze utičnice oko kojih stoji više uređaja povezanih u struju.

Zbog toga signal slabi, pa se mnogi suočavaju sa sporim kućnim internetom. Najboljim rješenjem pokazalo se postavljanje rutera na plafon, gdje može raditi znatno efikasnije.

Zašto je plafon najbolje mjesto za ruter

Plafonska instalacija uklanja prepreke koje usporavaju signal i omogućava da se ruter postavi bliže sredini prostorije, dalje od zidova i kablova.

Takav položaj donosi ravnomjerniju raspodjelu signala u prostoru, a uređaj pritom ne zauzima mjesto na policama niti ometa svakodnevno kretanje.

Još jedna prednost je što se na plafonu ruter jedva primijeti, a kvaliteta interneta postaje stabilnija i ujednačenija u svim dijelovima doma.

Kako sigurno montirati ruter na plafon

Da bi instalacija bila uspješna, potrebno je pripremiti plafonski nosač, koji može biti isti onaj namijenjen za zid, bušilicu i poklopac za kablove koji se po potrebi može obojiti.

Ponekad će biti potreban i duži kabl kako bi se ruter mogao povezati s utičnicom. Važno je unaprijed odrediti mjesto u prostoriji, a pravilo je jednostavno, što je ruter udaljeniji od zidova, signal će biti bolji.

Preporučuje se da se nosač učvrsti vijcima, jer ljepilo nije dovoljno pouzdano za težinu rutera. Sam nosač i ruter treba okrenuti tako da USB port bude usmjeren prema zidu.

Nakon toga kablovi se smještaju u poklopac, koji se pričvršćuje uz plafon.

Ako poklopac nema zakretne dijelove, dovoljno je pažljivo ga odrezati pod uglom i spojiti tako da formira urednu liniju prema uređaju.