Evo koliko novca bi ljudi stvarno trebali da putuju svijetom bez brige

Mnogi sanjaju o tome da napuste svakodnevni život i krenu na put oko svijeta, ali većinu zaustavljaju visoki troškovi.

Nova studija pokazuje koliko bi novca prosječno bilo potrebno da ljudi ostvare takav plan, a rezultati daju dobar okvir svima koji razmišljaju o dugoročnom putovanju.

Kolika je idealna suma za napuštanje posla zbog putovanja

Istraživanje koje je proveo Talker Research za Travelbinger otkrilo je da veliki broj Amerikanaca ne bi napustio svoj život ni za kakvu sumu, dok bi trećina ispitanika bila spremna na taj korak tek s iznosom većim od pola miliona dolara.

Prosječan ispitanik izjavio je da bi napustio posao i putovao svijetom kada bi na računu imao oko 287.731 dolar. Cilj istraživanja bio je utvrditi koliku sumu ljudi smatraju neophodnom da bi ostvarili san o dugoročnom putovanju.

Zanimljivo je da je dio anketiranih (18 posto) spreman krenuti na put već s manje od 50.000 dolara, dok 17 posto kaže da ne postoji iznos zbog kojeg bi se odlučili na takav životni zaokret.

Generacijske razlike u procjeni potrebnog iznosa

Studija je pokazala da se potrebna suma povećava s godinama. Najmlađi ispitanici iz generacije Z naveli su da bi im bilo dovoljno oko 211.000 dolara, dok su pripadnici generacije bejbi bumera izjavili da bi se na takav korak odlučili jedino s iznosom većim od 335.000 dolara.

Kako bi potrošili milion dolara za putovanje

Kada su ispitanici dobili hipotetičan budžet od milion dolara, najčešći odgovor bio je da bi na odmor iz snova poveli porodicu i prijatelje. Drugi najpopularniji izbor bilo je istraživanje historijskih lokacija i svjetskih čuda poput piramida u Egiptu, Koloseuma ili Tadž Mahala.

Skoro četvrtina ispitanika rekla je da bi započela duže putovanje kroz SAD ili neku drugu veliku zemlju, dok su drugi maštali o aktivnostima kao što su safari u Africi ili ronjenje na Velikom koralnom grebenu.

Dio ispitanih želio bi boraviti u luksuznim hotelima, a 18 posto bi se posvetilo sporom putovanju, provodeći mjesece na svakoj destinaciji kako bi je u potpunosti doživjeli.

Ima i onih koji ne bi putovali ni za milion

Četiri posto ispitanika izjavilo je da bi vratili novac jer jednostavno nisu zainteresirani za putovanja, navodi NY Post.