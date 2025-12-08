Spavanje s mokrom kosom navika je koja se mnogima čini bezopasnom, no spavanje s mokrom kosom može imati posljedice koje narušavaju zdravlje vlasišta i povećavaju lomljenje vlasi, pa je korisno znati zbog čega je bolje izbjeći tu rutinu i kako jedna mala promjena može očuvati vitalnost i ljepotu vaše kose.

Lomljenje i slabljenje vlasi

Stručnjaci ističu da je najčešći problem upravo lomljenje kose, jer mokra vlas postaje osjetljivija i sklonija oštećenjima.

Trenje koje nastaje između mokre kose i tkanine tijekom spavanja može uzrokovati mikropukotine na vlasima, navodi certificirana trihologinja Brižit Hill.

Dermatologinja Hadley King dodaje da voda privremeno prekida vodikove veze u strukturi vlasi, što povećava elastičnost i mogućnost pucanja. Kada se to ponavlja iz noći u noć, kosa postupno gubi snagu i sjaj.

Rizici za vlasište i kožu

Uravnotežen mikrobiom ključan je za zdrav rast kose, a spavanje s mokrom kosom može poremetiti njegovu ravnotežu jer se znoj, sebum, ostaci proizvoda i vlaga nakupljaju na tjemenu.

To može potaknuti stvaranje idealnog okruženja za razvoj bakterija i gljivica. Frizer slavnih Marti Harper upozorava da i jastuk može zadržavati vlagu, što pogoduje razvoju plijesni i brojnih tegoba s vlasištem.

Mokra kosa može potaknuti pojavu akni na tjemenu, a u težim slučajevima i razvoj infekcija. Spavanje s mokrim vlasima osobito je problematično za osobe koje se bore s peruti, dermatitisom, psorijazom ili ekcemom, jer vlaga može pogoršati postojeće simptome i usporiti oporavak kože.

Ako osušite kosu prije spavanja, smanjit ćete rizik od oštećenja vlasi i neugodnosti na tjemenu, a vaša će kosa dugoročno biti snažnija, urednija i zdravija.