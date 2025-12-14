BiH u Ligi B Lige nacija: Žrijeb u februaru, poznati potencijalni rivali i nagrade

Žrijeb grupa nove sezone UEFA Lige nacija bit će obavljen 12. februara od 18 sati u Briselu, u okviru 50. kongresa UEFA-e, a reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u Ligu B.

Poznate su i finansijske nagrade koje očekuju selekcije u ovom takmičenju. Reprezentacije koje nastupaju u Ligi B, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, dobit će po 1,5 miliona eura, dok će pobjednik svake grupe inkasirati dodatnih 1,5 miliona eura.

BiH u drugom šeširu

Zmajevi će žrijeb dočekati u drugom šeširu zajedno sa selekcijama Švicarske, Austrije i Ukrajine, što znači da s ovim reprezentacijama ne mogu igrati u istoj grupi.

Potencijalni protivnici iz prvog šešira su Škotska, Mađarska, Poljska i Izrael. Iz trećeg šešira mogući rivali Bosne i Hercegovine su Slovenija, Gruzija, Republika Irska i Rumunija.

U četvrtom šeširu nalaze se Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska i Kosovo, s tim da BiH, prema odluci UEFA-e, ne može igrati protiv Kosova, pa će potencijalni protivnici biti tri preostale selekcije.

Utakmice od septembra 2026. godine

Susreti od prvog do četvrtog kola Lige nacija igrat će se u periodu od 23. septembra do 5. oktobra 2026. godine, dok su utakmice petog i šestog kola zakazane od 11. do 16. novembra iste godine.

Pobjednici grupa u Ligi B imat će priliku izboriti plasman u baraž za Evropsko prvenstvo 2028. godine, ukoliko direktnu kartu ne osiguraju kroz kvalifikacije.