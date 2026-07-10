HDZ i Domovinski pokret usaglasili rezoluciju o položaju Hrvata u BiH

Vladajuće stranke u Hrvatskoj, HDZ i Domovinski pokret, usaglasile su prijedlog Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je upućen Hrvatskom saboru na razmatranje.

Dokument predstavlja izmijenjenu verziju ranijeg prijedloga Domovinskog pokreta, kojim je bilo predviđeno formiranje posebne federalne jedinice za Hrvate u BiH. Nakon razgovora s HDZ-om, ta odredba je izostavljena, a umjesto nje predloženo je uspostavljanje zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Predlagači u tekstu rezolucije navode da Hrvati u Bosni i Hercegovini, prema njihovoj ocjeni, ne ostvaruju u potpunosti ustavom zagarantovanu konstitutivnost i ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima.

Hrvatski sabor poziva se da nastavi podržavati modele izmjena Izbornog zakona koje zagovaraju politički predstavnici Hrvata u BiH, uključujući mogućnost formiranja posebne izborne jedinice za izbor člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

U odnosu na prvobitni prijedlog, ublažene su formulacije koje se odnose na evropske integracije Bosne i Hercegovine. Umjesto mogućnosti uslovljavanja evropskog puta BiH, sada se predlaže da Hrvatska koristi političke, pravne i diplomatske mehanizme unutar Evropske unije i međunarodnih organizacija radi zaštite interesa Hrvata u BiH.

Rezolucijom se traži i nastavak saradnje hrvatskih institucija s Hrvatskim narodnim saborom BiH, kao i podrška njegovom djelovanju.

U dokumentu je navedena podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine, uz poruku da će Hrvatski sabor pratiti izborne procese i protiviti se postupcima koje predlagači nazivaju izbornim inženjeringom prilikom izbora hrvatskih političkih predstavnika.

Predlagači tvrde da rezolucija ne dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, već da predstavlja politički stav Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH.