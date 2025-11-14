Isplaćen dječiji dodatak u Federaciji BiH

Oktobarski dječiji dodatak isplaćen je za 86.253 djece u Federaciji BiH, saopštilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ukupan iznos sredstava za ovu isplatu iznosi 18.062.542 KM, a prema najavi ministarstva korisnici mogu očekivati da novac bude vidljiv na njihovim računima već danas, eventualno u ponedjeljak.

Ovaj vid podrške jedan je od ključnih socijalnih programa u Federaciji BiH koji obuhvata veliki broj porodica u stanju socijalne potrebe. Ministarstvo podsjeća da se isplate realizuju redovno svakog mjeseca, u skladu sa dinamikom prenosa sredstava prema bankama.

Veliki broj roditelja već danas je izvijestio da su uplate vidljive, dok se ostatak očekuje u narednim satima i danima, zavisno od bankarskih procesa. Program dječijeg dodatka dio je nastojanja da se unaprijedi materijalna sigurnost djece i poboljša socijalna uključenost porodica širom Federacije.

