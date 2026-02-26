Od 50 do 230 KM: U ovom dijelu BiH sva djeca će imati dječiji doplatak

Po prvi put u jednom dijelu Bosne i Hercegovine svako dijete imat će pravo na dječiji doplatak. Vlada Brčko distrikta usvojila je odluku kojom su utvrđeni iznosi dodataka za djecu, a pravo neće zavisiti od imovinskog niti socijalnog statusa porodice.

Za svu djecu od rođenja do navršene 18. godine predviđen je osnovni dječiji doplatak u iznosu od 50 KM.

Dodatni iznosi utvrđeni su za određene kategorije. Djeca iz porodica s niskim primanjima ostvarivat će pravo na 155 KM, isti iznos predviđen je i za djecu rođenu kao blizanci, trojke, četvorke ili više njih. Najveći dodatak, u iznosu od 230 KM, pripada djeci bez oba roditelja, djeci bez roditeljskog staranja, djeci samohranih roditelja, porodicama koje imaju dijete s fizičkim ili psihičkim poteškoćama u razvoju, kao i porodicama u kojima je jedan ili oba roditelja osoba s invaliditetom ili imaju tjelesno oštećenje od najmanje 70 posto.

Primjena zakona, prema ranijim najavama, počinje 1. maja 2026. godine, od kada će svako dijete u Brčko distriktu BiH imati pravo na doplatak.

Za djecu školskog uzrasta jedina obaveza bit će dostavljanje potvrde o redovnom pohađanju nastave, i to za period od sedme do petnaeste godine života.

Prema podacima nadležnog Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, pravo na dodatak steći će oko 11.000 novih korisnika, dok će oko 6.000 djece koja su i ranije primala posebni dodatak nastaviti koristiti to pravo u istom iznosu, bez mogućnosti ostvarivanja dvostruke naknade.