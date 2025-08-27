Zapošljavanje mladih u FBiH: FZZZ u 2025. godini pokreće nove programe

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) nastavlja s aktivnim politikama zapošljavanja u Federaciji BiH, s posebnim fokusom na mlade. Tokom 2023. i 2024. godine kroz različite programe rada, samozapošljavanja i obuke obuhvaćeno je gotovo 10.000 osoba mlađih od 30 godina.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić naglasio je da ulaganje u mlade predstavlja strateški cilj Vlade. „Mladi ljudi su najvrjedniji resurs koji imamo. Osiguravajući im prilike za razvoj gradimo konkurentniju i otporniju Federaciju. To je naša vizija budućnosti, a ovi programi su put ka njenom ostvarenju“, poručio je Nikšić.

Samo tokom 2024. godine, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, obuhvaćeno je 11.682 nezaposlenih, od čega 4.710 mladih. Kroz zajedničke projekte zaposleno je 668 osoba, 145 je prošlo obuke, dok je 300 učestvovalo u volonterskim aktivnostima. Dodatni programi kantonalnih službi uključili su još 3.743 korisnika, među kojima su mladi činili značajan dio.

Slični rezultati zabilježeni su i u 2023. godini, kada je Zavod obuhvatio 12.375 nezaposlenih, među kojima 4.987 mladih. Direktorica FZZZ-a Helena Lončar istaknula je da iza statistike stoje stvarne ljudske priče. „Kroz ciljane programe ne nudimo samo radna mjesta, već i vještine, mentorstvo i podršku. Svaki mladi čovjek koji ostane i radi u Federaciji BiH nije samo broj, već potvrda da naša strategija daje rezultate“, kazala je Lončar.

Za 2025. godinu Zavod je najavio nove specijalizirane programe – „Mladi sa iskustvom“, „Zapošljavanje pripravnika“, „Tražim poslodavca“ i „Start up“. Planirano je da u njima učestvuje više od 10.500 nezaposlenih, uz podršku veću od 101 milion KM. Pored fokusa na mlade, dodatni naglasak biće stavljen na digitalizaciju procesa i jačanje poduzetništva.