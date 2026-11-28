Unapređenje sistema zaštite i spašavanja, edukacija stanovništva i jačanje regionalne saradnje bile su glavne teme konferencije „Priprema i djelovanje u prirodnim i drugim nesrećama“, održane u Tuzli.

Konferenciju je organizovao Crveni križ Grada Tuzle u saradnji sa Službom civilne zaštite Grada Tuzle, a okupila je stručnjake i volontere iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske.

Poseban naglasak stavljen je na preventivno djelovanje, obuke iz prve pomoći, organizovanje zajedničkih vježbi i unapređenje koordinacije nadležnih službi tokom kriznih situacija.

Jačanje sistema zaštite i spašavanja

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić podsjetio je na iskustva iz 2014. godine, kada su obilne padavine i brojna klizišta prouzrokovali značajnu materijalnu štetu i ugrozili sigurnost stanovništva.

Istakao je da takva iskustva potvrđuju potrebu kontinuiranog ulaganja u opremanje, edukaciju i jačanje spremnosti službi koje djeluju u vanrednim situacijama.

U radu konferencije učestvovala je i pomoćnica gradonačelnika za Službu civilne zaštite Mirela Uljić.

Crveni križ pruža pomoć za više od 400 građana

Grad Tuzla kontinuirano podržava aktivnosti Crvenog križa, među kojima su usluge njege i pomoći u kući za više od 400 starijih i teško pokretnih osoba.

Podrška obuhvata i nabavku vozila za prevoz osoba s invaliditetom i nepokretnih osoba, kao i realizaciju projekta nabavke narukvica za praćenje osoba s demencijom.

Učešće predstavnika Crvenog križa iz Hrvatske i Srbije te Crvenog polumjeseca iz Turske omogućilo je razmjenu iskustava i znanja o načinima unapređenja sistema zaštite i spašavanja te efikasnijeg djelovanja u kriznim situacijama.