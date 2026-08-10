Danas isplata naknada za više od 50.000 osoba s invaliditetom u FBiH

Isplata naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH bit će izvršena danas, 10. augusta, a sredstva će biti doznačena na račune 50.712 korisnika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je unijelo naloge za isplatu julskih naknada, za šta je iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine osigurano ukupno 27.413.995,21 KM.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naveo je da se naknade isplaćuju 10. dana u mjesecu, u skladu s praksom koja je uvedena 2023. godine. Na taj način korisnici unaprijed znaju kada mogu očekivati uplatu sredstava.

Najviša mjesečna naknada iznosi 860 KM

Najviši iznos mjesečne naknade trenutno iznosi 860 KM, a pripada osobi sa stopostotnim invaliditetom prve grupe koja ostvaruje sva tri prava predviđena federalnim propisima.

Novo povećanje naknada očekuje se narednog mjeseca, u okviru redovnog usklađivanja. Korisnicima će tada biti isplaćene uvećane naknade za august.

Povećanje naknada za osobe s invaliditetom ponovo je uvedeno 2023. godine, nakon perioda od 14 godina tokom kojeg se njihov iznos nije povećavao.

Od ove godine naknade za osobe s invaliditetom u FBiH usklađuju se dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u martu, dok je drugo usklađivanje predviđeno za septembar.