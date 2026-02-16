Ljekari traže izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH: Limit od 1.500 pacijenata po timu porodične medicine

Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH pokrenuli su Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije u Federaciji BiH i Ljekarska komora FBiH, s ciljem da se rastereti primarna zdravstvena zaštita i preciznije definišu uslovi pregleda pacijenata.

Inicijativom se traži ograničavanje broja pacijenata po timu porodične medicine na 1.500, kao i da se prvi put zakonom odredi minimalno vrijeme potrebno za jedan pregled. Predstavnici struke navode da bi izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH donijele korist i pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Predsjednica Saveza dr. Marina Berberović ističe da je sadašnji obim posla neodrživ. „Trenutno su ljekari preopterećeni, pa pregled traje minimalno od pet do 10 minuta, što nije dovoljno vremena da se doktor adekvatno posveti pacijentu. Tražimo da Federalno ministarstvo zdravstva to pitanje zajedno razradi sa Ljekarskom komorom kroz standarde i normative“, navodi Berberović.

Inicijativa za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH dostavljena je federalnom ministru zdravstva u decembru prošle godine, uz zahtjev za sastanak. Kako odgovor nije stigao, zahtjev je ponovljen prije petnaest dana, a dokument je paralelno upućen i Parlamentu FBiH.

„Paralelno s tim incijativu smo uputili i u Parlament FBiH, čekamo odgovor Odbora za zdravstvo, jer mislimo da se radi o pitanju koje je jako važno, kako zbog zdravstvenih radnika, koji se moraju sačuvati od preopterećenosti, tako i zbog pacijenata kojima se ljekari trenutno ne mogu dovoljno posvetiti, što znači da ne dobijaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu“, pojašnjava Berberović.

Početkom januara u Službenim novinama FBiH objavljeni su novi standardi i normativi u zdravstvu, kojima je broj pacijenata po timu ograničen na 2.000. Ipak, iz Saveza upozoravaju da takvo rješenje u praksi ne donosi rasterećenje.

„Iako je novim propisom broj pacijenata ograničen na 2.000, to u praksi ne funkcioniše, jer brojka i dalje dovodi do preopterećenosti. Tražimo da broj pacijenata bude ograničen na 1.500“, kaže Berberović.

Dodaje i da u novim standardima nije precizirano koliko treba trajati pregled jednog pacijenta. „Mora se konačno to jednom znati. Ako je to 20 minuta, onda su to tri pacijenta na sat vremena, a ne da se naruči sedam ili osam osoba unutar sat, kada ljekar može samo reći dobar dan doviđenja jer bukvalno u toliko vremena ne stignete porazgovarati sa pacijentom o svemu onome zbog čega je došao“, kazala je Berberović.