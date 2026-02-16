Ljekari traže izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH: Limit od 1.500 pacijenata po timu porodične medicine

Jasmina Ibrahimović
Ljekarska komora
Ilustracija

Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH pokrenuli su Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije u Federaciji BiH i Ljekarska komora FBiH, s ciljem da se rastereti primarna zdravstvena zaštita i preciznije definišu uslovi pregleda pacijenata.

Inicijativom se traži ograničavanje broja pacijenata po timu porodične medicine na 1.500, kao i da se prvi put zakonom odredi minimalno vrijeme potrebno za jedan pregled. Predstavnici struke navode da bi izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH donijele korist i pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Predsjednica Saveza dr. Marina Berberović ističe da je sadašnji obim posla neodrživ. „Trenutno su ljekari preopterećeni, pa pregled traje minimalno od pet do 10 minuta, što nije dovoljno vremena da se doktor adekvatno posveti pacijentu. Tražimo da Federalno ministarstvo zdravstva to pitanje zajedno razradi sa Ljekarskom komorom kroz standarde i normative“, navodi Berberović.

Inicijativa za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH dostavljena je federalnom ministru zdravstva u decembru prošle godine, uz zahtjev za sastanak. Kako odgovor nije stigao, zahtjev je ponovljen prije petnaest dana, a dokument je paralelno upućen i Parlamentu FBiH.

„Paralelno s tim incijativu smo uputili i u Parlament FBiH, čekamo odgovor Odbora za zdravstvo, jer mislimo da se radi o pitanju koje je jako važno, kako zbog zdravstvenih radnika, koji se moraju sačuvati od preopterećenosti, tako i zbog pacijenata kojima se ljekari trenutno ne mogu dovoljno posvetiti, što znači da ne dobijaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu“, pojašnjava Berberović.

Početkom januara u Službenim novinama FBiH objavljeni su novi standardi i normativi u zdravstvu, kojima je broj pacijenata po timu ograničen na 2.000. Ipak, iz Saveza upozoravaju da takvo rješenje u praksi ne donosi rasterećenje.

„Iako je novim propisom broj pacijenata ograničen na 2.000, to u praksi ne funkcioniše, jer brojka i dalje dovodi do preopterećenosti. Tražimo da broj pacijenata bude ograničen na 1.500“, kaže Berberović.

Dodaje i da u novim standardima nije precizirano koliko treba trajati pregled jednog pacijenta. „Mora se konačno to jednom znati. Ako je to 20 minuta, onda su to tri pacijenta na sat vremena, a ne da se naruči sedam ili osam osoba unutar sat, kada ljekar može samo reći dobar dan doviđenja jer bukvalno u toliko vremena ne stignete porazgovarati sa pacijentom o svemu onome zbog čega je došao“, kazala je Berberović.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tri smrtna slučaja u TK od posljedica gripe, vakcine potrošene u...

Vijesti

Kako do specijalizacije u zdravstvu: Sve što ljekari trebaju znati

Tuzla i TK

EU odobrila gotovo 394 hiljade eura za projekte u zdravstvu Bosne...

Istaknuto

Skočibušić: Zajedničkim naporima struke, obrazovnog sistema i roditelja povećati cjepni obuhvat

Istaknuto

Mustafagić nezadovoljan poslije otvaranja onkološkog Odjeljenja

Tuzla i TK

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – sve vijesti na jednom mjestu

BiH

Formiran tim tužilaca za istragu tramvajske nesreće u Sarajevu, predmet dobio prioritetni status

BiH

Stanje na putevima: Nesreća na putu Derventa – Doboj, obustavljen saobraćaj

Istaknuto

Danas se očekuje susnježica i snijeg u Bosni i Hercegovini

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 206 zdravstvenih usluga

Sport

Lejla Arapović zlatna u veteranima: Karatisti kluba “DO” briljirali na Državnom prvenstvu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]