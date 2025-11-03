Vučić najavio mogućnost prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da će izaći u susret studentima koji su blokirali fakultete, najavivši mogućnost održavanja parlamentarnih izbora prije predviđenog roka. Kako prenosi agencija Beta, Vučić je naveo da će o datumu odlučiti nadležne institucije, poručivši da je spreman da se čuje glas mladih koji protestuju.

Raspisivanje vanrednih izbora jedan je od glavnih zahtjeva masovnih antivladinih protesta koji traju od tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, kada je poginulo 16 ljudi. Demonstracije su, od tada, prerasle u širi društveni pokret koji okuplja studente, profesore i građane iz različitih dijelova Srbije.

Vučić je rekao i da su studenti odbili njegovu raniju ispriku zbog, kako je naveo, teških riječi koje je izgovorio o njima, uz komentar da „takva mladost, u revolucionarnom zanosu, često istrči prije nego promisli“. Dodao je da je njegova isprika bila iskrena i upućena u želji da se smiri društvena atmosfera, a ne iz straha ili političkog pritiska.

„Na iracionalne uvrede nekad reagujem emotivno, ali umijem to da priznam, za razliku od svojih političkih protivnika“, rekao je Vučić tokom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u okviru projekta EXPO.

Podsjetio je i da je 31. oktobra uputio javnu ispriku studentima, demonstrantima i građanima, pozivajući ih na dijalog. „Moja ruka je pružena onima koji drugačije misle“, izjavio je Vučić, dodajući da mu je drago što je obilježavanje godišnjice nesreće u Novom Sadu proteklo mirno i dostojanstveno.

Na komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra okupile su se desetine hiljada ljudi koji su odali počast nastradalima u padu nadstrešnice Željezničke stanice. U danima koji su prethodili obilježavanju, više kolona studenata pješačilo je iz različitih krajeva Srbije ka Novom Sadu, što je postalo simbol solidarnosti i istrajnosti studentskog pokreta, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Parastos stradalima služio je poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, u prisustvu državnog vrha u Beogradu. Godinu dana nakon tragedije, u kojoj je 16 osoba izgubilo život, a jedna teško povrijeđena, odgovorni još uvijek nisu proglašeni krivima.